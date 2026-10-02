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ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı değerlendirirken bölgeye takviye gönderiliyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 1

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını daha da büyütüyor. The Wall Street Journal, Pentagon'un bölgeye üçüncü uçak gemisi taarruz grubunu ve ek deniz piyadesi birliklerini göndereceğini yazdı. Yaklaşık 9 bin ila 10 bin Amerikan askerinin daha bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. Washington'ın hamlesi, Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 2

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağı büyüyor. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, bölgeye üçüncü bir uçak gemisi taarruz grubu ile ek bir Deniz Piyade Sefer Birliği gönderme kararı aldı.

Söz konusu konuşlandırmayla birlikte 9 bin ila 10 bin Amerikan askerinin daha Orta Doğu'ya gönderilmesi bekleniyor. Gemiler, savaş uçakları, deniz piyadeleri ve denizcilerin kasım ayının sonuna kadar bölgeye ulaşacağı belirtiliyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 3

ABD'DEN İRAN'A KARŞI YENİ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI?

Washington'ın hamlesi, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi.

WSJ, Trump'ın yardımcılarına kasım ayında İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı beklediğini söylediğini aktardı. Trump da Time dergisine verdiği ve perşembe günü yayımlanan röportajda, bir anlaşmaya varılmaması halinde ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceğini söyledi.

Bu gelişmeler, bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden ciddi biçimde artabileceğine işaret ediyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 4

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİDİYOR

ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, planlı görev kapsamında 27 Eylül'de San Diego'daki ana üssünden ayrıldı.

Üç amfibi gemiden oluşan ve 13. Deniz Piyade Sefer Birliği'ne bağlı deniz piyadelerini taşıyan USS Makin Island Amfibi Hazır Grubu da bölgeye doğru hareket etti.

Halihazırda Orta Doğu'da iki Amerikan uçak gemisi bulunuyor: USS George H.W. Bush ve USS George Washington.

Washington'ın bölgede kalması ve Roosevelt'in de bölgeye ulaşması halinde ABD'nin Orta Doğu'daki uçak gemisi taarruz grubu sayısı üçe çıkacak. Bu durum, nisan ayından bu yana ilk kez üç uçak gemisi taarruz grubunun aynı anda bölgede bulunması anlamına gelecek.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 5

BÖLGEDEKİ ABD ASKERİ SAYISI 60 BİNE YAKLAŞACAK

WSJ'ye göre bölgede halihazırda 50 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor.

Yeni konuşlandırmayla birlikte bölgedeki Amerikan askeri varlığının daha da büyümesi bekleniyor. Pentagon ayrıca son haftalarda İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı görev yapan hava savunma birlikleri ile ABD Kara Kuvvetleri'nin 82. Hava İndirme Tümeni gibi kritik birliklerin görev sürelerini uzattı.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 6

ABD'nin bölgede yaklaşık 20 donanma gemisi bulundurduğu ve bu unsurların Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerde görev aldığı belirtiliyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 7

TRUMP İRAN'IN ATEŞKES TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD'nin yeni askeri konuşlandırması, Trump'ın İran'ın sunduğu 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinden yalnızca birkaç gün sonra gerçekleşti.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 8

İran'ın önerisi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasını öngörüyordu. Bunun karşılığında Washington'ın İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması teklif edilmişti.

Hürmüz Boğazı'nın önemi ise yalnızca bölgeyle sınırlı değil. Dünyadaki petrol arzının yaklaşık beşte biri normal şartlarda bu kritik su yolundan geçiyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 9

BÖLGEDE GERİLİM DAHA DA TIRMANABİLİR

Washington'ın askeri yığınağını genişletmesi, İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalinin tartışıldığı bir dönemde bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

ABD Donanması da halihazırda ağır bir operasyon temposuyla karşı karşıya. WSJ, Donanmanın tedarik sıkıntıları yaşadığını ve çatışma sürecinde neredeyse rekor düzeyde konuşlandırmalar gerçekleştirdiğini aktardı.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 10

İran'ın son haftalarda Amerikan savaş gemilerine balistik füzeler fırlattığı da haberde yer aldı. Roosevelt'in mürettebatının ise normalden daha uzun sürecek bir görev için hazırlandığı belirtildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda 11

ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırı politikasını ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını desteklemiyoruz. Bölgeye yeni savaş unsurlarının gönderilmesi, çatışmanın genişlemesi ve daha fazla can kaybı ihtimalini beraberinde getirebilecek bir gelişme olarak takip ediliyor.

Öte yandan Pentagon'un üçüncü uçak gemisi taarruz grubunu bölgeye göndermesi, Washington'ın İran'la yaşanan krizde diplomatik çözüm yerine askeri kapasitesini artırdığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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