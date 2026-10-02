ABD'nin Orta Doğu'daki askeri gücü genişliyor! Üçüncü uçak gemisi taarruz grubu ve 10 bin asker yolda

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerin ardından İran'ı yeniden bombalamayı değerlendirirken bölgeye takviye gönderiliyor.

ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını daha da büyütüyor. The Wall Street Journal, Pentagon'un bölgeye üçüncü uçak gemisi taarruz grubunu ve ek deniz piyadesi birliklerini göndereceğini yazdı. Yaklaşık 9 bin ila 10 bin Amerikan askerinin daha bölgeye konuşlandırılması bekleniyor. Washington'ın hamlesi, Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği bir döneme denk geliyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağı büyüyor. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, bölgeye üçüncü bir uçak gemisi taarruz grubu ile ek bir Deniz Piyade Sefer Birliği gönderme kararı aldı. Söz konusu konuşlandırmayla birlikte 9 bin ila 10 bin Amerikan askerinin daha Orta Doğu'ya gönderilmesi bekleniyor. Gemiler, savaş uçakları, deniz piyadeleri ve denizcilerin kasım ayının sonuna kadar bölgeye ulaşacağı belirtiliyor.

ABD'DEN İRAN'A KARŞI YENİ SAVAŞ HAZIRLIĞI MI? Washington'ın hamlesi, İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. WSJ, Trump'ın yardımcılarına kasım ayında İran'a yönelik bombardımanı yeniden başlatmayı beklediğini söylediğini aktardı. Trump da Time dergisine verdiği ve perşembe günü yayımlanan röportajda, bir anlaşmaya varılmaması halinde ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceğini söyledi. Bu gelişmeler, bölgedeki askeri hareketliliğin yeniden ciddi biçimde artabileceğine işaret ediyor.

ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE GİDİYOR ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, planlı görev kapsamında 27 Eylül'de San Diego'daki ana üssünden ayrıldı. Üç amfibi gemiden oluşan ve 13. Deniz Piyade Sefer Birliği'ne bağlı deniz piyadelerini taşıyan USS Makin Island Amfibi Hazır Grubu da bölgeye doğru hareket etti. Halihazırda Orta Doğu'da iki Amerikan uçak gemisi bulunuyor: USS George H.W. Bush ve USS George Washington. Washington'ın bölgede kalması ve Roosevelt'in de bölgeye ulaşması halinde ABD'nin Orta Doğu'daki uçak gemisi taarruz grubu sayısı üçe çıkacak. Bu durum, nisan ayından bu yana ilk kez üç uçak gemisi taarruz grubunun aynı anda bölgede bulunması anlamına gelecek.