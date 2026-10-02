Altı Üstü İstanbul'un yıldızları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem’den samimi itiraflar

ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Şamdan Plus'a verdikleri röportajda Emir ve Naz karakterlerini, oyunculuk serüvenlerini ve kamera önündeki uyumlarını anlattı. Rahimcan Kapkap ise Emir karakterini kabul etme sürecinde yaşadığı duygusal anları paylaşarak, "Gözyaşım senaryoya düştü ve 'Tamam' dedim" sözleriyle dikkat çekti.

ATV'nin reytinglerde dikkat çeken dizisi "Altı Üstü İstanbul"daki başarılı performanslarıyla beğeni toplayan Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Şamdan Plus dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Genç oyuncular; dizide hayat verdikleri karakterlerden oyunculuk serüvenlerine, hayallerinden günlük yaşamlarına kadar merak edilen pek çok soruyu yanıtladı.

ALI ÜSTÜ İSTANBUL'UN SEVİLEN ÇİFTİ "EMNAZ" RAHİMCAN KAPKAP: "GÖZYAŞIM SENARYOYA DÜŞTÜ VE 'TAMAM' DEDİM" Rahimcan Kapkap, dizide Emir karakterini kabul etme sürecinin kendisi için oldukça duygusal geçtiğini anlattı. Kapkap, senaryoyu okurken yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti: "Okudukça ağladım, ağladıkça da Emir'in aslında ben olduğunu anladım. 'Gözyaşım senaryoya düştüyse Emir bende' dedim ve böyle başladı yolculuğumuz."

ELÇİN ZEHRA İREM: "BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL VE SÜRPRİZLİ BİR YOLCULUK" Elçin Zehra İrem, Naz karakterine uzanan sürecini "çok güzel ve biraz sürprizli" sözleriyle anlattı. İrem, Naz'ı yalnızca çekimler sırasında değil, karakter izleyiciyle buluştuktan sonra da tanımaya devam ettiğini söyledi.

Karakterinin izleyicide karşılık bulmasının kendisini mutlu ettiğini belirten oyuncu, Naz'ı canlandırmayı kabul etmesinde karakterin farklı yönlerinin bulunmasının etkili olduğunu dile getirdi. İrem, özellikle zamanla farklı yönlerini ortaya çıkaran kadın karakterleri sevdiğini ifade etti.