Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1, düzenlenen törenle denize indirildi. 3 bin 300 ton deplasmana sahip geminin, ikmal yapmadan 30 güne kadar denizde kalabilmesi hedefleniyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın milli teknoloji kabiliyetlerinin de kullanıldığı geminin Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli Serbest Bölge'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1, düzenlenen törenle denizle buluştu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNUN DENİZDEKİ SEMBOLÜ Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MPMS-1'in Türk mühendisliğinin ve üretim kabiliyetinin önemli bir eseri olduğunu belirtti. Çiftçi, geminin Türkiye ile Malezya arasındaki köklü dostluğun ve stratejik iş birliğinin güçlü sembollerinden biri olacağını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin giderek güçlendiğini vurgulayan Çiftçi, ortak üretim, teknoloji transferi, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde iş birliğini daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

30 GÜN DENİZDE KALABİLECEK Yaklaşık 99 metre uzunluğunda ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip MPMS-1'in, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabileceği belirtildi. Gemi, uzun süreli görevlerde Malezya Sahil Güvenliği'nin operasyonel kapasitesine katkı sağlayacak.