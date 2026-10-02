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Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1, düzenlenen törenle denize indirildi. 3 bin 300 ton deplasmana sahip geminin, ikmal yapmadan 30 güne kadar denizde kalabilmesi hedefleniyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın milli teknoloji kabiliyetlerinin de kullanıldığı geminin Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 1

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli Serbest Bölge'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1, düzenlenen törenle denizle buluştu. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 2

İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNUN DENİZDEKİ SEMBOLÜ

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MPMS-1'in Türk mühendisliğinin ve üretim kabiliyetinin önemli bir eseri olduğunu belirtti. Çiftçi, geminin Türkiye ile Malezya arasındaki köklü dostluğun ve stratejik iş birliğinin güçlü sembollerinden biri olacağını ifade etti.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 3

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye ile Malezya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin giderek güçlendiğini vurgulayan Çiftçi, ortak üretim, teknoloji transferi, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde iş birliğini daha ileri taşımak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 4

30 GÜN DENİZDE KALABİLECEK

Yaklaşık 99 metre uzunluğunda ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip MPMS-1'in, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabileceği belirtildi. Gemi, uzun süreli görevlerde Malezya Sahil Güvenliği'nin operasyonel kapasitesine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 5

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KULLANILACAK

Çok Maksatlı Görev Gemisi; gözetleme ve karakol faaliyetlerinin yanı sıra kaçakçılıkla mücadele, yasa dışı balıkçılığın önlenmesi, arama kurtarma, insani yardım ve afet çalışmalarında görev yapacak.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 6

MİLLİ TEKNOLOJİ GÜCÜ GEMİDE

MPMS-1'in ileri teknoloji sistemlerinde ASELSAN ve HAVELSAN'ın milli kabiliyetlerinden yararlanıldı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin teknolojisini dost ülkelerle birlikte geliştirme anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 7

MALEZYA'DAN TÜRKİYE'YE GÜVEN MESAJI

Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, geminin iki ülke arasındaki güven ve iş birliğinin sembolü olduğunu söyledi. Ismail, Türkiye'deki gemi inşa geleneğinin MPMS-1 ile Malezya denizlerine taşınacağını belirtti.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 8

600 BİN KİLOMETREKARELİK DENİZ ALANINI KORUYACAK

Malezya'nın yaklaşık 600 bin kilometrekarelik deniz alanına sahip olduğunu belirten Ismail, MPMS-1'in yabancı gemi ihlalleri, yasa dışı balıkçılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi deniz suçlarıyla mücadelede kullanılacağını ifade etti.

Türkiye'nin mühendislik gücü denizlere açıldı! Malezya'nın dev sahil güvenlik gemisi MPMS-1 suya indi 9

OCAK 2027'DE TESLİM EDİLECEK

Denize indirilen MPMS-1'in bundan sonraki süreçte donatım, sistem entegrasyonu ve test aşamalarından geçmesi planlanıyor. Geminin Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi ve gelecek yılın ilk çeyreğinde hizmete girmesi hedefleniyor.

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