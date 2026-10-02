Doğum gününde ölümden döndü! Soma'daki faciadan sağ kurtulan madenci A Haber'de: “Arkadaşlarımız canlarını hiçe saydı”

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında göçük altında kalan 33 yaşındaki işçi Süleyman Şakrak, doğum günü olan 1 Ekim'de ölümden döndü. 11,5 yıldır madende çalışan Şakrak, 5 mesai arkadaşını kaybettiği facianın ardından yaşadıklarını anlattı. Kurtarma ekiplerinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirten Şakrak, “Tekrardan, yeniden doğmuş olduk” dedi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten sağ kurtarılan maden işçisi Süleyman Şakrak, 1 Ekim olan doğum gününde ölümle burun buruna geldiği dehşet anlarını anlattı. 11 buçuk yıldır madende çalışan ve yerin metrelerce altındaki faciada can pazarını yaşayan 33 yaşındaki Şakrak, kurtarma ekiplerinin canlarını hiçe sayarak verdiği insanüstü mücadeleyi ve hayata yeniden tutunuşunu aktardı. SÜLEYMAN ŞAKRAK DEHŞET ANLARINI A HABER'E ANLATTI DEHŞET DAKİKALARINI ANLATTI: "BİRDEN GÖÇÜK MEYDANA GELDİ" Maden ocağındaki nakliye sırasında meydana gelen arızaya müdahale etmek isterken tonlarca ağırlıktaki göçüğün altında kalan maden işçisi Süleyman Şakrak, "Monoray nakli esnasında biz vardiya başı birinci oluğu götürüyoruz, ikinci oluğu götüreceğimiz zaman yolumuz kırılıyor. Yolumuz kırılınca makineyi geri çekiyoruz. Ben müdahale edeceğim için oradayım, yanımda iki tane daha arkadaşım var. Onlar da aşağıdan yol getirecekler. O esnada yukarıda tamir tarama ekibimiz çalışıyor. Tam işleri yapalım derken o arada birden göçük meydana geldi. O andan sonrasını ben hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Maden işçisi Süleyman Şakrak A Haber'de - foto:ahaber.com.tr "ARKADAŞLARIMIZ KENDİ CANLARINI HİÇE SAYDI" Olay anında giriş tarafına daha yakın olduğu için ilk olarak kendisinin çıkartıldığını belirten madenci Şakrak, "Ayak boydan boya 150-200 metre civarında ama çöken yerimiz 20-25 metre aralıkla çökmüş. O esnada galiba 7-8 kişiymişiz, iki kişi kurtulmuşuz, diğer arkadaşlarım maalesef... Giriş tarafında muhtemelen birinci sırada ben vardım, en yakın ben vardım. Arkadaşlarımın hepsinden Allah bin kere razı olsun. Herkes canla başla mücadele etti. Kendi canlarını hiçe sayıp bizi yerin altından kurtardılar. Sağ olsunlar yer üstüne kadar sedyeyle götürdüler" sözleriyle mesai arkadaşlarının fedakarlığını dile getirdi.