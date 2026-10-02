HÜKÜMET KRİZ TOPLANTISI YAPTI Protestoların büyümesi üzerine Başbakan Sébastien Lecornu, perşembe günü kriz toplantısı düzenledi ve bakanların seyahatlerini iptal ederek hükümetin dikkatini protestolara yöneltti. Lecornu, okulların çevresindeki şiddet olaylarını eleştirirken öğrencilerin, öğretmenlerin ve polislerin güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti. Eğitim Bakanı Geffray ise protestolar nedeniyle okul girişlerinin bloke edilmesi halinde bazı derslerin uzaktan yapılabileceğini açıkladı.

PROTESTOLARIN ARKASINDA SİYASET Mİ VAR? Protestoların büyümesi Fransa'da siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Reuters'ın aktardığına göre Fransız istihbarat birimleri, perşembe günü düzenlenen kriz toplantısında protesto hareketinin aralarında La France Insoumise (LFI) üyelerinin de bulunduğu aşırı sol siyasetçiler tarafından başlatıldığı yönünde bilgi verdi. Bu iddia Başbakanlık çevresinden bir kaynağa dayandırıldı.

LFI Milletvekili Louis Boyard ise iddiayı Fransız yayın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda reddetti. Dolayısıyla protestoların siyasi olarak organize edildiği yönündeki değerlendirme hükümet kaynaklarının aktardığı bir iddia olarak bulunuyor; LFI bu iddiayı kabul etmiyor.

2027 BÜTÇESİ GERİLİMİ DAHA DA BÜYÜTTÜ Eylemlerin zamanlaması da dikkat çekiyor. Protestolar, hükümetin 2027 bütçesi için tasarruf ve harcama kesintilerini içeren planını açıkladığı dönemde büyüdü. Kamu sektöründeki daha geniş grev ve protestolar da aynı dönemde gerçekleşti.