Fransa'da öğrenci protestoları ülke geneline yayıldı! 400'e yakın okul kapandı, bazı eylemler şiddet olaylarına dönüştü
Fransa'da eğitim koşullarına yönelik öğrenci protestoları ülke geneline yayıldı. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları, uzun ders programları ve üniversiteye geçiş sistemi gibi sorunlara tepki gösteren öğrencilerin eylemleri bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü. Hükümetin 2027 bütçesi kapsamında açıkladığı tasarruf planları da protestoların arka planındaki tartışmaları büyüttü. Fransa'da cuma günü yaklaşık 400 okul ve eğitim kurumunun kapalı kalması bekleniyor.
Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına yönelik protestoları giderek büyüyor. Paris bölgesinde başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin farklı kentlerine yayıldı.
Öğrencilerin protestolarının merkezinde öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları, uzun ders programları ve eğitim kaynaklarının yetersizliği bulunuyor.
Protestoların büyümesiyle birlikte üniversite öğrencileri de eylemlere katılmaya başladı. Euronews'e göre üniversite öğrencileri perşembe günü ülke genelinde yaklaşık 30 kampüsün girişini bloke etti.
ÖĞRENCİLER NEDEN SOKAĞA ÇIKTI?
Protestoların temelinde Fransa'daki liselerde eğitim koşullarının kötüleştiğine ilişkin şikayetler bulunuyor.
Öğrenci sendikaları ve gösterilere katılan öğrenciler, özellikle öğretmen açığının giderilmesini, okullara daha fazla kaynak aktarılmasını, sınıfların kalabalıklığının azaltılmasını ve okul binalarının yenilenmesini talep ediyor.
Fransa'daki bazı liselerde sınıflardaki öğrenci sayısının 32-35'e kadar çıktığı aktarılıyor. Öğrenciler ayrıca uzun okul saatlerinden ve yoğun ders programlarından şikayet ediyor.
Bazı öğrencilerin talepleri ise üniversiteye geçiş sistemi Parcoursup ile ilgili. Öğrenciler, üniversite başvuru sürecinin yarattığı baskının da eğitim hayatındaki sorunlara eklendiğini belirtiyor.