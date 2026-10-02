Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor
Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen Gökova susamında hasat başladı. Susuz tarım yöntemiyle üretilen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan altın sarısı susam, özellikle Japonya'da yoğun talep görüyor.
Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi çevresindeki tarım arazilerinde yetiştirilen susamda hasat dönemi başladı.
Ula ilçesine bağlı Akçapınar ve Akyaka mahallelerindeki tarlalarda üretilen Gökova susamı, bölgenin iklim şartlarının etkisiyle kendine özgü aroma ve kokusuyla dikkat çekiyor.
Gökova'nın rüzgarlarının taşıdığı nemin susamın gelişiminde etkili olduğu belirtilirken, susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen ürün hasat döneminde altın sarısı rengiyle tarlaları süslüyor.
GÖKOVA'NIN RÜZGARI SUSAMA FARKLI AROMA KATIYOR
Gökova susamı, bölgenin kendine özgü doğal şartlarında yetiştiriliyor.
Özellikle yaz aylarında yağışın az olduğu bölgede üreticiler, susuz tarım yöntemiyle susam yetiştiriyor. Ürünün doğal şartlara uyum sağlaması, Gökova susamının üretiminde öne çıkan özelliklerden biri olarak gösteriliyor.
GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR
Susam bitkileri olgunlaştıktan sonra üreticiler tarafından elle sökülerek tarlada istifleniyor.
Yaklaşık 21 gün kurutulan bitkiler daha sonra yine geleneksel yöntemlerle elle çırpılıyor ve elekten geçiriliyor. Üretim sürecinde teknolojik yöntemler kullanılmadan hazırlanan susam, bu işlemlerin ardından tüketiciye ulaştırılıyor.
GÖKOVA SUSAMININ EN BÜYÜK TALEPLİSİ JAPONYA
Gökova susamına yurt içinin yanı sıra özellikle Japonya'dan da talep geliyor.
Japon mutfağının önemli ürünlerinden suşinin hazırlanmasında kullanılan susam, her yıl tüccarlar aracılığıyla bölgeden satın alınarak Japonya'ya gönderiliyor.