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Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla'nın Ula ilçesinde yetiştirilen Gökova susamında hasat başladı. Susuz tarım yöntemiyle üretilen ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan altın sarısı susam, özellikle Japonya'da yoğun talep görüyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 1

Muğla'nın dünyaca ünlü Gökova Körfezi çevresindeki tarım arazilerinde yetiştirilen susamda hasat dönemi başladı.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 2

Ula ilçesine bağlı Akçapınar ve Akyaka mahallelerindeki tarlalarda üretilen Gökova susamı, bölgenin iklim şartlarının etkisiyle kendine özgü aroma ve kokusuyla dikkat çekiyor.

Gökova'nın rüzgarlarının taşıdığı nemin susamın gelişiminde etkili olduğu belirtilirken, susuz tarım yöntemiyle yetiştirilen ürün hasat döneminde altın sarısı rengiyle tarlaları süslüyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 3

GÖKOVA'NIN RÜZGARI SUSAMA FARKLI AROMA KATIYOR

Gökova susamı, bölgenin kendine özgü doğal şartlarında yetiştiriliyor.

Özellikle yaz aylarında yağışın az olduğu bölgede üreticiler, susuz tarım yöntemiyle susam yetiştiriyor. Ürünün doğal şartlara uyum sağlaması, Gökova susamının üretiminde öne çıkan özelliklerden biri olarak gösteriliyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 4

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR

Susam bitkileri olgunlaştıktan sonra üreticiler tarafından elle sökülerek tarlada istifleniyor.

Yaklaşık 21 gün kurutulan bitkiler daha sonra yine geleneksel yöntemlerle elle çırpılıyor ve elekten geçiriliyor. Üretim sürecinde teknolojik yöntemler kullanılmadan hazırlanan susam, bu işlemlerin ardından tüketiciye ulaştırılıyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 5

GÖKOVA SUSAMININ EN BÜYÜK TALEPLİSİ JAPONYA

Gökova susamına yurt içinin yanı sıra özellikle Japonya'dan da talep geliyor.

Japon mutfağının önemli ürünlerinden suşinin hazırlanmasında kullanılan susam, her yıl tüccarlar aracılığıyla bölgeden satın alınarak Japonya'ya gönderiliyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 6

Japonya'da 2025 yılında ihracatçı firmalardan sarı susamın kilogramı 4,70 dolardan satın alındı. Bu yıl susam piyasasındaki fiyatın ise henüz açıklanmadığı belirtildi.

Gökova susamının 2026 yılında iç piyasada perakende fiyatının kilogram başına 200 lira, toptan fiyatının ise 180 lira olması bekleniyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 7

ÜRETİCİNİN EN BÜYÜK SORUNU İŞÇİ BULMAK

Gökova susamının üretiminde susuz tarım yönteminin yanı sıra geleneksel tarım uygulamaları da kullanılıyor.

Üreticilerin en büyük sorunlarından birinin ise hasat döneminde işçi bulmak olduğu belirtildi.

Susamların tarladan toplanması için yaklaşık 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden işçiler geliyor.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 8

"YABANCILARDAN TALEP ÇOK"

Üretici Nilgün Sarıoğlu, Gökova susamına özellikle yabancılardan yoğun talep geldiğini belirtti.

Sarıoğlu, "Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor" dedi.

Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor 9
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