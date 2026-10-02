Muğla’da üretilip Japonya’ya gönderiliyor! Suşinin vazgeçilmezi 200 liradan satılıyor

Japonya'da 2025 yılında ihracatçı firmalardan sarı susamın kilogramı 4,70 dolardan satın alındı. Bu yıl susam piyasasındaki fiyatın ise henüz açıklanmadığı belirtildi.

Üreticilerin en büyük sorunlarından birinin ise hasat döneminde işçi bulmak olduğu belirtildi.

"YABANCILARDAN TALEP ÇOK"

Üretici Nilgün Sarıoğlu, Gökova susamına özellikle yabancılardan yoğun talep geldiğini belirtti.

Sarıoğlu, "Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor" dedi.