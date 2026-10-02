Tolga Mendi de "20 yaşıma dönsem tekrar Türkiye güzeli olmak isterdim" sözleriyle eski günlerini yad eden Danlı'ya, "Zaten öylesin" diyerek moral verdi.

1968 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci seçildiğinde henüz 18 yaşında olan Danlı, Türkiye Güzeli unvanını kazandı. Yarışmanın ardından reklam filmlerinde rol almaya başlayan Danlı, kısa süre sonra sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam kariyerinde en çok hatırlanan yapımlar arasında, Yılmaz Güney'le başrolü paylaştığı "Aç Kurtlar" ve "Son Kızgın Adam" filmleri yer aldı. Danlı, yıllar sonra verdiği bir röportajda Güney'le tanışmasını kısa süren sinema kariyerinin en büyük şansı olarak nitelendirdi. Ancak o dönemin çalışma koşullarının kendisi için zor olduğunu da dile getirdi.

Oyunculuk kariyerini sürdürmek yerine evlenerek farklı bir hayat kurmayı tercih eden Danlı, daha sonra ticaretle ilgilendi. Evliliğinin sona ermesinin ardından Aksaray'da bir halı dükkânı açtı. Güzellik yarışmasıyla başlayan ve sinemayla devam eden hayatı, böylece ekranlardan uzakta farklı bir yönde ilerledi.