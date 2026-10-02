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Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Yeni Gelin", "Son Yazım" ve "Asırlık Gece" gibi projelerde rol alan oyuncu Tolga Mendi, geleneksel hale getirdiği Darülaceze ziyaretleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Mendi, 1968 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Türkiye Güzeli seçilen 76 yaşındaki Sevgi Can Danlı'yı ziyaret etti.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 1

Oyuncu Tolga Mendi, geleneksel hale getirdiği Darülaceze ziyaretleri kapsamında Sevgi Can Danlı'yı ziyaret etti.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 2

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir Darülaceze'de yaşamını sürdüren Sevgi Can Danlı, geçtiğimiz yıl "Tekrar 20 yaşında olsaydım..." akımına katılmıştı. Danlı, paylaşımında, "Tekrar 20 yaşında olsaydım, yine Türkiye güzeli olmak isterdim" ifadelerini kullanmıştı.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 3

Tolga Mendi de "20 yaşıma dönsem tekrar Türkiye güzeli olmak isterdim" sözleriyle eski günlerini yad eden Danlı'ya, "Zaten öylesin" diyerek moral verdi.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 4

GÜZELLİK YARIŞMASINDAN YEŞİLÇAM'A UZANAN BİR HAYAT

Sevgi Can Danlı, güzellik yarışmasından sinemaya geçen isimlerden biri. 14 Şubat 1950'de Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Danlı, çocuk yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Eğitimine burada devam eden Danlı, Kadıköy Kız Lisesi'nde öğrenim gördüğü dönemde hayatını değiştiren güzellik yarışmasına katıldı.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 5

1968 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci seçildiğinde henüz 18 yaşında olan Danlı, Türkiye Güzeli unvanını kazandı. Yarışmanın ardından reklam filmlerinde rol almaya başlayan Danlı, kısa süre sonra sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam kariyerinde en çok hatırlanan yapımlar arasında, Yılmaz Güney'le başrolü paylaştığı "Aç Kurtlar" ve "Son Kızgın Adam" filmleri yer aldı. Danlı, yıllar sonra verdiği bir röportajda Güney'le tanışmasını kısa süren sinema kariyerinin en büyük şansı olarak nitelendirdi. Ancak o dönemin çalışma koşullarının kendisi için zor olduğunu da dile getirdi.

Oyunculuk kariyerini sürdürmek yerine evlenerek farklı bir hayat kurmayı tercih eden Danlı, daha sonra ticaretle ilgilendi. Evliliğinin sona ermesinin ardından Aksaray'da bir halı dükkânı açtı. Güzellik yarışmasıyla başlayan ve sinemayla devam eden hayatı, böylece ekranlardan uzakta farklı bir yönde ilerledi.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 6

HUNTİNGTON HASTALIĞIYLA MÜCADELE EDEN SEVGİ CAN DANLI, YAŞAMINI DARÜLACEZE'DE SÜRDÜRÜYOR

Sevgi Can Danlı'nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri de uzun süredir mücadele ettiği Huntington hastalığı oldu. Danlı, Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportajda ailesinden gelen bu hastalığın hareketlerini ve günlük yaşamını nasıl etkilediğini anlattı.

El ve ayak koordinasyonunda yaşadığı sorunlardan, yürümekte zorlanmasından ve günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılamanın giderek güçleşmesinden söz eden Danlı, bu nedenle Darülaceze'ye yerleşme kararı aldığını belirtti.

Tolga Mendi’nin Darülaceze ziyaretinde duygulandıran anlar: Sevgi Can Danlı’yı yalnız bırakmadı 7

Danlı, aynı röportajda ailesinin kendisini yalnız bırakmadığını da özellikle vurguladı. Kardeşlerinin ve yeğenlerinin kendisini ziyaret ettiğini anlatan eski oyuncu, Darülaceze'de yaşamayı kendi isteğiyle seçtiğini söyledi. Bu nedenle Danlı'nın Darülaceze'deki yaşamının, yakınları tarafından terk edildiği şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Eski oyuncunun günlük hayatında kitapların da önemli bir yeri bulunuyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda okumayı çok sevdiğini belirten Danlı, ziyaretçilerinin kendisine kitap getirdiğini ve okuduğu kitapları kurumun kütüphanesine bağışladığını anlattı. Gazeteleri takip ettiğini ve arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdiğini de söyledi.

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