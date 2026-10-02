Çağın vebası: Dijital dilencilik rol model oldu! TikTok'a karşı Türkiye'de yasak gelir mi?

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden müstehcen yayınlarla haksız kazanç sağladığı tespit edilen 10 sözde fenomen, emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Toplum ahlakını hedef alan adli süreç sonrası 'TikTok yasaklanacak mı?' tartışması başlarken, A Haber'e konuşan Dr. Yusuf Kartal, devlet ve ailenin iş birliğiyle acil koruma kalkanı oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta müstehcenlik, küfür, hakaret ve gayriahlaki yayınlar üzerinden haksız kazanç sağlayan fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin gündemine oturan operasyonun ardından "TikTok toplum ahlakını nasıl bozuyor?" , "Platforma erişim engeli veya kısıtlama gelir mi?" soruları tartışılmaya başlandı. A Haber canlı yayınına katılan Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı dijital platformların oluşturduğu ahlaki ve hukuki tahribatı, yerli platformların gerekliliğini ve çocukları korumak için atılması gereken adımları çarpıcı sözlerle değerlendirdi. TİKTOK AHLAKSIZLIĞI YAYMA ARACI MI? "KÜRESEL PLATFORMLAR TÜRKİYE'DE AKSİYON ALMAKTA AĞIR KALIYOR" TikTok ve benzeri yabancı menşeili platformların suç unsuru teşkil eden içeriklere karşı tutumunu eleştiren Dr. Yusuf Kartal, "Özellikle bu global uygulamaların Batılı ülkelerde çok hızlı aksiyon almalarına rağmen ülkemizde aldıkları aksiyonlar ağır gidebiliyor. Buradaki temsilciliklerini ağır hareket ettirerek geç tepkiler alabiliyorlar. Bunun için aslında almamız gereken önlemlerin en başında bizim yaptırımları uygulamamız ve bunu da gerekiyorsa yerli uygulamalarla ortaya koymamız, rakiplerini oluşturmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yerli ve milli girişimlerin önemine dikkat çeken Kartal, bu tür milli platformların özellikle toplum yapısını korumada ön plana çıkarılması gerektiğini vurguladı.

ÇOCUKLARIN ROL MODELLERİ DEĞİŞTİ: SANSASYONEL FENOMENLER! Yaşanan ahlaki erozyonun adli boyutuna da dikkat çeken ve içeriklerin Türk Ceza Kanunu sınırlarını ihlal ettiğini belirten Dr. Yusuf Kartal, "Uygulama içerisinde sadece ahlaki boyutu bir kenara, burada Türk Ceza Kanunu'nun çerçevesine giren birçok olayın tetiklendiğini görüyoruz. Buradaki fenomenlerin özellikle çocuklarımıza rol model olma durumları oluştu. Önceleri bilim insanlarını, sanatçıları rol model alan çocuklar; bugünlerde birçok sansasyon yaratan, bu tarz durumların ortaya çıkmasını sağlayan fenomenleri rol model alabiliyorlar. Bizim bunları engellememiz öncelikli adımımız olmalı" sözleriyle tehlikenin ulaştığı boyutu aktardı.