"'Madem buraya kadar geldik, diğer dairelere de girelim.' dedik. Yabancı subayın evine indik ve kapıyı çaldık. Polis olduğumuzu söyledik. O ise içeri girmemize izin vermeyeceğini, kendisiyle iletişimi yürüten Suriyeli subayla görüşmemiz gerektiğini söyledi. Yine de içeri girip aradık ama hiçbir şey bulamadık. Sonra Türk diplomatın evini aradık, orada da bir şey bulamadık. Birliğe elimiz boş geri döndük."



ELİ COHEN'İN YERİ TESPİT EDİLİYOR



Üstlerinden gördüğü azarın ardından birim komutanı dosyayı kapatsa da vazgeçmediğini ifade eden Caviş, çatıdaki anten sayesinde asıl hedefe ulaştığını ve daireyi elektrik kesintisiyle kesinleştirdiğini kaydetti ve konuşmasına şöyle devam etti:



"Kendi kendime düşünmeye başladım, üç yıllık bir emek böyle boşa mı gidecekti? Evleri aradığımız bölgedeki antenleri inceleme fikri aklıma geldi. Yanıma bazı elemanlar alıp binanın çatısına çıktım. Dikkatlice baktım ve diğer antenlerden farklı bir anten buldum. Ekipteki arkadaşa siyah kablonun girdiği kapıya gidip üzerinde yazılı olan ismi okumasını söyledim. Geri gelip 'Kamil Emin Sabit.' dedi. Ertesi gün sabah saat 7'de, yani yayın saatinde hazır bulunduk. Yayın başladığında elektriği dış şalterden üç kez kestim ve kesintiler kayıtta göründü. O zaman yayının bu evden çıktığından kesin olarak emin olduk."



Caviş, 1965'te Eli Cohen'in kaldığı eve yapılan baskın anını anlatarak, "Yukarı çıktık ve kapıyı çalmadan kırmaya karar verdik. Kırıp içeri girdik. Girişten görünen açık bir oda vardı; adam yatakta uzanıyordu, yanına vardığımızda ayağa kalktı. Pencerenin üzerindeki ahşap perde kutusu dikkatimi çekti, içinde siyah bir parça vardı. Bir sandalye koyup kapağını açtım ve bir Kodak film kutusu gördüm. Onu açtığımda ise küçük bir Mors anahtarı ile hemen altında gizlenmiş cihazı buldum." dedi.

"CİHAZI BULDUĞUMUZDA ELİ COHEN YIKILDI"



Cihazın bulunmasının ardından Cohen'in çöktüğünü belirten Caviş, "Anahtarı öptüm, o anı hatırladıkça hala sevinç hissediyorum. Sonra ona dönüp 'Bay Kamil, biz uyuşturucuyla mücadele birimi değiliz, biz karşı casusluk birimiyiz.' dedim. Cihazı gördüğünde yatağa oturdu ve bir daha ayağa kalkamadı. Yıkıldı." diye konuştu.



Caviş, "Ona 'Artık ölü sayılırsın. Yaşamak istiyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Kendisine, bizimle dürüstçe işbirliği yaparsa ve karşı taraf onun yakalandığını bilmediği sürece hayatta kalacağını söyledim." diyerek o anları aktardı. Kapıyı tekrar kilitlediklerini, böylece komşuların kapıyı kırdıklarını fark etmediğini söyleyen Caviş, Cohen'in bulunan vericinin yedek olduğunu, asıl cihazın ise masada durduğunu bildirdiğini kaydetti.

Caviş, "Üzerinde yeşil deri kaplı bir kağıt tutucu vardı. Cohen köşesindeki bir parçaya bastı; mekanizma açılınca verici ortaya çıktı. Ayrıca günlük iletişim takviminin dışında dilediğinde kullanabileceği bir acil durum frekansı, frekans kristalleri ve her güne ait şifreleri içeren bir kod kitabı vardı." dedi.



Dizel yakıt kokusunun kendisini hasta ettiğini iddia ederek ev sahibinden banyoya odunla ısıtılan bir cihaz takmasını istediğini belirten Caviş, "Sanırım (Cohen) delil sayılacak kağıtları yakmak için bunu istemişti." diye ekledi.



Caviş, evde bulunan diğer unsurlara ilişkin ise şunları kaydetti:



"Renkli sabun kalıplarına benzeyen altı parçadan oluşan bir kutu daha bulduk. Adam bir bıçak getirip kutuyu açtı, içinde patlayıcı vardı. Ona şifreleme hakkında sorular sorduk. Bu bizim için çok önemliydi çünkü içeriğini çözemediğimiz binlerce telgrafımız vardı. Bize, ilk yıl mesajlarını 'Üç Silahşörler' adlı Fransızca kitabı kullanarak şifrelediğini söyledi."