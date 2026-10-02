BALİ'DE 2. KEZ DÜĞÜN YAPTILAR

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Levinler ve Kocamanoğlu, Bali tatilinde bir kez daha düğün yaptı. Levinler, bu özel günle ilgili, "Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu." dedi.