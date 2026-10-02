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Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 10. evlilik yıl dönümlerini Bali'de kutladı. Çift, yöre halkının desteğiyle ikinci kez düğün yaparken, bu özel anlara ait tüm hazırlıkları takipçileriyle paylaştı.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 1

Oyuncu Elvin Levinler, 2011-2013 yılları arasında yayımlanan komedi türündeki Alemin Kıralı dizisinde Ayben karakterini canlandırmıştı.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 2

Levinler, mimar eşi Bülent Kocamanoğlu ile 2016 yılında Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, 10. evlilik yıl dönümlerini Bali'de çıktıkları tatille kutladı.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 3

BALİ'DE 2. KEZ DÜĞÜN YAPTILAR

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Levinler ve Kocamanoğlu, Bali tatilinde bir kez daha düğün yaptı. Levinler, bu özel günle ilgili, "Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu." dedi.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 4

İkinci düğünlerini gerçekleştiren çift, tören hazırlıkları için yöre halkından yardım aldı. Levinler ve Kocamanoğlu; kıyafet, seremoni, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi için toplam 223 dolar harcadı.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 5

Oyunculuk kariyerinin ardından yoluna sosyal medyada devam eden Elvin Levinler, yoga, sağlıklı yaşam ve seyahat paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. Ancak Levinler'in bu kez paylaştığı video, alışılmış içeriklerinden oldukça farklıydı.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 6

BABASINI KAYBETTİĞİ GÜN AMELİYAT OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak'ta babası Selçuk Levinler'i kaybeden Elvin Levinler, aynı dönemde kendisinin de ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini açıklamıştı. Ünlü isim, kalp ritim bozukluğu nedeniyle ablasyon işlemi geçirdiğini ve bu sürecin hayatının en zor günlerine denk geldiğini anlatmıştı.

Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün 7

Levinler, yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle ifade etmişti:

"Tam bir sene önce kalbimden bir ameliyat geçirdim. Tam babamın öldüğü gün, tam ameliyat olacağım gün hastaneden apar topar çıktım, sonra tekrar geri döndüm. Çok zor bir zamandı."

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