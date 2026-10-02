Elvin Levinler ve Bülent Kocamanoğlu'ndan Bali'de sürpriz düğün
Oyuncu Elvin Levinler ile mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, 10. evlilik yıl dönümlerini Bali'de kutladı. Çift, yöre halkının desteğiyle ikinci kez düğün yaparken, bu özel anlara ait tüm hazırlıkları takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu Elvin Levinler, 2011-2013 yılları arasında yayımlanan komedi türündeki Alemin Kıralı dizisinde Ayben karakterini canlandırmıştı.
Levinler, mimar eşi Bülent Kocamanoğlu ile 2016 yılında Bodrum'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, 10. evlilik yıl dönümlerini Bali'de çıktıkları tatille kutladı.
BALİ'DE 2. KEZ DÜĞÜN YAPTILAR
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Levinler ve Kocamanoğlu, Bali tatilinde bir kez daha düğün yaptı. Levinler, bu özel günle ilgili, "Bizim için unutulmaz bir anıydı. Hiç konuğumuz olmadığı için çok uyguna mal oldu." dedi.
İkinci düğünlerini gerçekleştiren çift, tören hazırlıkları için yöre halkından yardım aldı. Levinler ve Kocamanoğlu; kıyafet, seremoni, gelin buketi, fotoğraf ve video çekimi için toplam 223 dolar harcadı.
Oyunculuk kariyerinin ardından yoluna sosyal medyada devam eden Elvin Levinler, yoga, sağlıklı yaşam ve seyahat paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaştı. Ancak Levinler'in bu kez paylaştığı video, alışılmış içeriklerinden oldukça farklıydı.