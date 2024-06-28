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Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 28.06.2024 19:14
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Bizim Çocuklar Avusturya maçının hazırlıklarına başladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

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