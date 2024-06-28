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Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

Giriş: 28.06.2024 18:52
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Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Euro 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.

Leipzig'de 2 Temmuz'da oynanacak maçın hakemi belli oldu. UEFA, Portekizli hakem Artur Soares Dias'in karşılaşmayı yöneteceğini açıkladı.

44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.

DIAZ'LA ŞANSIMIZ TUTMUYOR!

A Milli Takımımız, Avusturya karşısında çok kritik bir sınav verecek. Bu mücadele öncesi geri sayım başlarken karşılaşmayı yönetecek Artur Soares Dias'a şansımız tutmuyor.

6 MAÇ, 0 GALİBİYET

Dias'ın yönetiminde 6 maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamını kaybetti.

Portekizlinin yönettiği maçlarda A Milli Takımımızın ve temsilcilerimiz aldığı skorlar şu şekilde:

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

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