Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

DIAZ'LA ŞANSIMIZ TUTMUYOR!

A Milli Takımımız, Avusturya karşısında çok kritik bir sınav verecek. Bu mücadele öncesi geri sayım başlarken karşılaşmayı yönetecek Artur Soares Dias'a şansımız tutmuyor.

6 MAÇ, 0 GALİBİYET

Dias'ın yönetiminde 6 maça çıkan Türk takımları, bu maçların tamamını kaybetti.

Portekizlinin yönettiği maçlarda A Milli Takımımızın ve temsilcilerimiz aldığı skorlar şu şekilde:

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21