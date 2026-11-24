Oktay Kaynarca (Hamal Kemal), Fahriye Evcen (Hayat) ve Caner Cindoruk'un (Egemen) başrollerini üstlendiği dizide usta oyuncu Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Yasemin Yazıcı (Hilal), Zeynep Kankonde (Adile), İpek Erdem (Afet), Hakan Karsak (Bülbül), Sera Kutlubey (Melez), Fatih Yücebağ (İki Ton), Onur Dilber (Mıhçı), Elifnaz Altay (Neva), İlayda Çevik (Ece), Mine Teber (Gülizar), Taylan Meydan (Ünlü Ünal), Mine Sağyaşar (Rabia), Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu (Civan), Berke Gündem (Araf), Seda Akman (Sıla), Zehra Yılmaz (Mine), Sinan Cem Narinlik (Mert) ve Eymen Erdurmaz da Kemal'in oğlu rolüyle kadroda yer alıyor.

Hayat (Fahriye Evcen) ise hayatını mekânlarda şarkı söyleyerek kazanırken her gün ayakta kalmak için mücadele etmektedir.

Hamal Kemal (Oktay Kaynarca), yıllardır Eminönü'nde ustası Derviş (Erdal Özyağcılar) ve hamal arkadaşları Son Kafile ile yük taşır. Ancak sırtındaki asıl yük, dünyanın onu Harputlu Kemal olarak bildiği günlerden kalan büyük bir günahın ağırlığıdır. Ani bir ölüm, Kemal'i çıktığı karanlığın içine yeniden çağırır.

Kemal ve Hayat, kefaretlerini birlikte ödeyecekleri bu yolda geçmişin içinden çıkıp gelen Egemen'i (Caner Cindoruk) karşılarına alır. Egemen, şehrin bir yakasını diğer yakasına kurban edip kendi krallığını kurmaya hazırlanırken Kemal bu kez kendi intikamı için değil, sevdiklerinin hayatı için savaşacaktır.

Eski hanlardan modern plazalara, paylaşılan ekmekten çalınan milyonlara uzanan Hamal; eski ile yeniyi, suçluluk ile kefareti, İstanbul'un kalbinde yaşanan büyük bir savaşı ve gerçekleşmesi her şeyden zor olan bir aşkı anlatacak.

Bu amansız kavganın içine sürüklenen Tekin (Burak Tozkoparan) ve Hilal (Yasemin Yazıcı) ile Esfender (Yiğit Uçan) ve Melez (Sera Kutlubey) ise önce hayatta kalmak, ardından birlikte olabilmek için oyunun kurallarını değiştirecek.