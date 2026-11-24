Hamal'dan meraklandıran iki tanıtım: Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!
ATV'nin yayın hayatına başlamak için gün sayan Hamal dizisinden ilk iki tanıtım yayınlandı. Oktay Kaynarca, Fahriye Evceni başrollerde buluşturan dizinin güçlü oyuncu kadrosu, konusu ve yayın öncesi tüm detayları haberimizde.
Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan Hamal, merak uyandıran iki teaserla izleyicinin karşısına çıktı. Güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü prodüksiyonu ve kendine özgü atmosferiyle öne çıkan Hamal, yayınlanan iki teaserıyla dizinin dünyasına dair ilk görüntüleri de izleyiciyle paylaştı.
ESKİ HANLARDAN MODERN PLAZALARA
Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u başrollerde bir araya getiren yapım; Eminönü'nün eski hanlarından modern plazalara uzanan, kefaret, intikam ve imkânsız bir aşkın hikâyesini konu alıyor.
İKİNCİ TANITIM YAYINDA
KYN Yapım imzalı dizinin dev oyuncu kadrosu, karakterleri ve tüm detayları haberimizde.
ÇEKİMLER SÜRÜYOR
Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan dizi, geçtiğimiz aylarda sete çıkmıştı. Kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntının titizlikle planlandığı Hamal dizisinin çekimleri İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek.
KYN Yapım imzasıyla yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca üstlenirken yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Hamalın senaryosunu ise Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.