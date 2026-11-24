Ne satış var ne kiralama! Daha evi görmeden 5 bin TL istiyorlar: Uzmanından ödemeyin çağrısı

Kiralık ya da satılık ev arayan vatandaşlardan yalnızca evi görmek için 5 bin TL ücret istendiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. İstanbul'da bazı emlakçıların bu yönde taleplerde bulunduğuna yönelik sosyal medya paylaşımları, ev arama sürecinde karşılaşılan uygulamaları yeniden tartışmaya açtı. A Haber'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Burak Susuz, mevzuatta ev gösterme ücreti adı altında herhangi bir bedelin bulunmadığını vurgulayarak bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşlara şikayette bulunmaları çağrısı yaptı.

Konut satın almak veya kiralamak isteyen vatandaşlardan ev gösterme bedeli adı altında 2 bin TL ile 5 bin TL arasında ücret talep edildiğine ilişkin şikayetler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Söz konusu taleplerin yasal olup olmadığı merak konusu olurken Gayrimenkul Uzmanı Burak Susuz, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda mevzuatın ayrıntılarını ve vatandaşların izlemesi gereken yolları anlattı.

MEVZUATTA EV GÖSTERME ÜCRETİ YOK Yasal düzenlemenin son derece açık olduğunu belirten Burak Susuz, "Öncelikle mevzuatımız çok açık. Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 19. maddesinin dördüncü fıkrasına göre ev gösterme ücreti diye bir ibare yok. Böyle bir ücret talep edilemez. Aslında üzüldüğüm nokta şu: Bir gayrimenkul danışmanı bu tarz bir davranışta bulunduğunda binlerce gayrimenkul danışmanının hakkına giriyor" ifadelerini kullandı.

Susuz, "Çünkü gayrimenkul danışmanlığı sadece kapı açıp kapatarak para kazanabileceğiniz bir meslek değil. Gerçekten azim, zaman ve sabır isteyen, her zaman enerjik olmak zorunda olduğunuz bir meslek. Risk almayı gerektiren, reklam ve satış maliyetleri başta olmak üzere tüm maliyetlerin çok yüksek olduğu böyle bir meslekte birinin sadece kapı açıp kapatarak para kazanmak istemesi kabul edilemez. Böyle bir şey olamaz" dedi. EMEKLİ ZAMMINDA 40 BİN TL DETAYI! KİM KAÇ TL MAAŞ ALACAK?

EV GÖSTERME ÜCRETİ İSTEYEN EMLAKÇI NEREYE ŞİKAYET EDİLİR? Bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden şikayette bulunması gerektiğini vurgulayan Susuz, "Vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Böyle bir durumla karşılaştıklarında bulundukları ilin ticaret müdürlüğüne ve CİMER'e hemen şikayet başvurusunda bulunabilirler. Çünkü bir gayrimenkul danışmanı belki bir günde 20-30 kişiyle görüşüyor, 20 ila 50 yer gösteriyor. Sadece satış gerçekleşirse para kazanıyor, bunun dışında para kazanamıyor" şeklinde konuştu.