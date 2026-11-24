820 bin 500 TL'den başlıyor, limit 3,6 milyonu aşacak: ÖTV muafiyetli araçlarda model model güncel fiyatlar

ÖTV muafiyetli araç alımında üst limitin 2027'de 2.873.900 TL'den 3.673.706 TL'ye çıkması bekleniyor. Kasım listelerine göre en uygun seçenek 820.500 TL ile Fiat Egea. İşte model model fiyatlar.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA LİMİT 800 BİN LİRA ARTTI



Engelli bireylerin ÖTV ödemeden araç alabilmesi için uygulanan üst sınır yaklaşık 800 bin lira yükseldi. Üst sınır kapsamındaki araçlar, belirlenen şartları taşıyan kişilere ÖTV'siz satılabilecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,83 OLDU



Engelli bireylere ÖTV muafiyetiyle satılan araçlarda fiyat üst sınırı, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranında arttı. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma ve azaltma yetkisi bulunuyor.

2027'DE ÖTV'SİZ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?



2027'de ÖTV'siz araç alımında uygulanacak fiyat üst sınırı 2 milyon 873 bin 900 liradan 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte sınırlı sayıda marka ve modeldeki araçlar ÖTV'siz alınabilecek.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?



2027'de bir aracın muafiyet kapsamında alınabilmesi için ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil bedelinin 3 milyon 673 bin 706 liranın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.