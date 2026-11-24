İngiltere'de FETÖ hesaplaşması! Adil Öksüz'ün yeğeni, 750 bin sterlin ve Prens Andrew detayı
İngiltere'de görülen milyonlarca sterlinlik dolandırıcılık davası, FETÖ bağlantılı isimler arasındaki dikkat çekici ilişkileri ve İngiliz Kraliyet ailesine uzanan para trafiğini yeniden gündeme taşıdı. FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen, eski mali danışmanı ve firari Adil Öksüz'ün yeğeni Selman Türk'e karşı İngiltere'de hukuk mücadelesi başlattı. Davanın en çarpıcı başlıklarından biri ise eski York Dükü Prens Andrew'un hesabına gönderilen 750 bin sterlin oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da görülen 11 haftalık dolandırıcılık davası, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı isimleri de yeniden gündeme taşıdı.
Evyap Grubu'nun kurucu ailesinden gelen 81 yaşındaki Nebahat Evyap İşbilen, eski mali danışmanı Selman Türk'ü yaklaşık 40 milyon sterlin değerindeki mal varlığını usulsüz şekilde aktarmakla suçluyor.
İddiaya göre İşbilen, eşi İlhan İşbilen'in Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde mal varlığını yurt dışına çıkarmak amacıyla Selman Türk'ten yardım istedi. Ancak Türk'ün kendisine duyduğu güveni üç yıl boyunca sistematik biçimde kötüye kullandığını ve parasını kendi kontrolündeki şirketlere aktardığını ileri sürdü.
Davanın dikkat çeken bir diğer ismi Selman Türk ise 15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz'ün yeğeni olarak biliniyor. Türk'ün FETÖ bağlantıları daha önce uluslararası basında da gündeme gelmişti.
ESKİ PRENS ANDREW'UN HESABINA 750 BİN STERLİN!
Davayı uluslararası gündeme taşıyan en çarpıcı gelişme, İngiliz Kraliyet ailesine uzanan para trafiği oldu.
Telegraph'ın haberine göre Nebahat İşbilen'in hesabından Kasım 2019'da dönemin York Dükü Andrew Mountbatten-Windsor'un kişisel hesabına 750 bin sterlin gönderildi.
İşbilen, eski danışmanı Selman Türk'ün kendisine bu paranın pasaportunun Türkiye dışına çıkarılması veya İngiltere'de oturum işlemlerine yardım edilmesi karşılığında gerekli olduğunu söylediğini ileri sürdü.
Selman Türk ise iddiaları reddederek ödemenin bir rüşvet değil, eski prensin İşbilen'in Türkiye'de cezaevinde bulunan eşine yardımcı olabileceği umuduyla verilen bir hediye olduğunu savundu.
Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 750 bin sterlinin daha sonra Andrew tarafından iade edilmiş olması. İşbilen'in avukatlarının hukuki süreç başlatmasının ardından eski prens parayı geri ödedi.
SARAH FERGUSON VE PRENSES BEATRICE'E DE ÖDEME İDDİASI!
Mahkeme dosyasına yansıyan para trafiği yalnızca eski Prens Andrew ile sınırlı kalmadı.
İşbilen'in avukatları, Selman Türk'ün eski York Düşesi Sarah Ferguson'a da 2019 yılında 60'ıncı doğum günü kutlaması için 15 bin sterlinlik ödeme organize ettiğini ileri sürdü.