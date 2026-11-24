Andrew Mountbatten-Windsor, Pitch@Palace etkinliğinde Selman Türk ile el sıkışıyor. (Foto: The Telegraph)

İddiaya göre İşbilen, eşi İlhan İşbilen'in Türkiye'de tutuklu bulunduğu dönemde mal varlığını yurt dışına çıkarmak amacıyla Selman Türk'ten yardım istedi. Ancak Türk'ün kendisine duyduğu güveni üç yıl boyunca sistematik biçimde kötüye kullandığını ve parasını kendi kontrolündeki şirketlere aktardığını ileri sürdü.

Davanın dikkat çeken bir diğer ismi Selman Türk ise 15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz'ün yeğeni olarak biliniyor. Türk'ün FETÖ bağlantıları daha önce uluslararası basında da gündeme gelmişti.