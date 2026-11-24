Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda iç ve dış politikaya dair tarihi nitelikte açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Orta Doğu'da düzeni kuracak, tarihsel aklını ve devlet geleneğini hayata geçirerek bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" hedeflerinden "Yağmur Stratejisi"ne, yolsuzlukla mücadeleden gençlere pek çok başlıkta kritik mesajlar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ŞEHİT ASTSUBAYA RAHMET VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Konuşmasına katılımcıları ve yurt içi ile yurt dışında ekranlar ve radyolar aracılığıyla takip eden vatandaşlarla Türk-İslam alemini selamlayarak başlayan Bahçeli, 21 Kasım'da Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48. Hudut Tugay Komutanlığında yaşanan silah kazasında şehit olan astsubay çavuşa Allah'tan rahmet, ailesine, TSK'ya ve millete başsağlığı diledi. Grup toplantısının Öğretmenler Gününe denk gelmesine işaret eden Bahçeli, öğretmenliğin bireyi ve toplumu şekillendiren, sosyal, kültürel ve bilimsel yönü bulunan insan odaklı bir meslek olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin nitelikli iş gücü, vatandaşlık bilinci, eleştirel düşünme ve etik değerler kazandıran en değerli rehberler olduğunu kaydeden Bahçeli, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözündeki o büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE ÇAĞRI: "HAYALLERİNİZİ KENDİ VATANINIZDA GERÇEKLEŞTİRİN"

Siyasetin uzun vadeli stratejik plan yapma, kaynakları adil dağıtma ve fırsat eşitliği sunma sorumluluğuna dikkat çeken Bahçeli, gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramasını istemediklerini dile getirdi. Gençlere seslenen Bahçeli, "Sağdan soldan esen rüzgarların, kısa vadeli heyecanların etkisine kapılmayın, başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın, size söz veriyoruz, çareyi uzaklarda aramadığınız, çarenin bizzat kendisi olduğu bir ülke için çalışacağız, sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız" sözleriyle aktardı.

"HAKSIZLIĞIN KARŞISINDA ZÜLFİKAR GİBİ BOYUNLARINA İNECEĞİZ"

Partisinin ilk grup toplantısında duyurdukları "Yağmur Stratejisi" ile yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan "3Y" yaklaşımını hatırlatan Bahçeli, siyasi, idari, hukuki ve kültürel reformlarla hukuk devletinin kurumsallaşması gerektiğini belirtti.

Adaletin ve hukukun üstünlüğünün devletin meşruiyeti ve toplumsal güven açısından belirleyici olduğunu ifade eden Bahçeli, "Buradan bir daha ifade ediyor ve herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki, haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız" ifadelerini kullandı.

Yoksulluğun yapısal nedenlerinin ortadan kaldırılması ve geçici yardımların ötesine geçen sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiğini kaydeden Bahçeli, yolsuzlukla mücadelenin de yoksullukla mücadelede kritik eşik olduğunu söyledi. Yolsuzluk, haksız kazanç ve kayırmacılığa karşı kararlılık mesajı veren Bahçeli, "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz, haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz, milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz" sözleriyle aktardı.

EĞİTİM, BASIN ETİĞİ VE CUMHUR İTTİFAKI

Eğitim ile istihdam arasındaki yapısal uyumsuzlukların giderilmesi ve eğitimdeki yetkinliklerin sektör beklentileriyle buluşturulması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, orta sınıfın erimesinin de acil tedbir gerektiren bir mesele olduğunu dile getirdi. Orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesinin ve daralmasının iç talepten vergi gelirlerine, beyin göçünden toplumsal kutuplaşmaya kadar zincirleme sorunlara yol açacağını belirten Bahçeli, refahın tabana yayılması gerektiğini kaydetti.

Basına da seslenen Bahçeli, basın özgürlüğünün sınırları ve etik ilkeleri bulunduğunu, algı ile gerçek arasındaki çizginin muğlaklaşmaması ve milli çıkarlar ile devlet politikalarına zarar verilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin yüzyılın ilk çeyreğinde küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve doğal afetler karşısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın itici gücüyle engelleri aştığını ifade eden Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

"NE TÜRK'ÜN DÜŞMANI KÜRT, NE DE ALEVİ'NİN DÜŞMANI SÜNNİ'DİR"

Küresel öngörülmezlik ve bölgesel kırılganlıkların yaşandığı dönemde siyaset kurumuna ortak sorumluluk ve devlet aklıyla hareket etme görevi düştüğünü belirten Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin içerideki barış ve kardeşlik duygularını pekiştireceğini söyledi. Terörün emperyalizmin maşası olduğunu dile getiren Bahçeli, "Birçok defa ettiğim gibi, ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir, olmamalıdır ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"ORTA DOĞU'DA DÜZENİ İNŞA EDECEK TEK GÜÇ TÜRKİYE'DİR"

"Terörsüz Türkiye"nin ilk eşiğinin iç cepheyi tahkim etmek ve milli birlik ile beraberliği tesis etmek, ikinci eşiğinin ise "terörsüz bölge" olduğunu kaydeden Bahçeli, Orta Doğu'da düzen kurabilecek gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu savundu.

Terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltmasının ve bunun tespit edilmesinin önemli bir adım olduğunu belirten Bahçeli, sorunların teşhisini ve tedavisini kendilerinin yapacağını ifade ederek, "Biz ise bu millet ve devlet uğruna gözünü kırpmadan canından vazgeçenlerin sorumluluğunu yüreğimizde taşıdığımız gibi, gelecekte bu toprakların hiçbir evladının canından feragat etmesine meydan vermeyecek bir ideali hayata geçirmeye çalışıyoruz" sözleriyle aktardı.