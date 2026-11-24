Beste Kökdemir'in Japonya tatilinde korkutan gece! Ateşi 40,5 dereceye çıktı
Oyuncu Beste Kökdemir, ailesiyle gittiği Japonya tatilinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ateşi 40,5 dereceye kadar yükselen oyuncu, Tokyo'da iki gecedir tedavi gördüğünü ve yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Fazlı Erdinç Çatak ile nikâh masasına oturan ve aynı yıl oğulları Kai Güneş'i kucaklarına alan oyuncu Beste Kökdemir, ailece çıktıkları Japonya tatilinde rahatsızlandı.
Geceyi hastanede geçiren Kökdemir, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla anlattı.
"GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİK"
Rahatsızlığının yediği bir yemekten kaynaklandığını belirten Kökdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Dün geceyi hastanede geçirdik çünkü bir yemekten virüs kapmışım ve hepimiz için biraz sert oldu. Japonya gerçekten temiz, özenli bir yer ama bu tarz vakaların da sayısı az değilmiş. En güvenilir restoranlarda yememize rağmen bu durumu yaşadık. Hastanede beni şaşırtan bazı şeyler oldu."
"ATEŞİM 40,5'E KADAR ÇIKTI"
Hastanede yaşadıklarına da değinen oyuncu, ateşinin hızla yükseldiğini ve acilde uzun süre beklediklerini belirtti.
"Gece acile gittik, ateşim hızla yükseliyordu. 40,5'e kadar çıkmasına rağmen bizi iki saat ya da daha uzun bir süre beklettiler. Başka bir hastane bulamadığımız için bulabildiğimiz ilk hastaneye gitmiştik ve gerçekten anormal derecede pahalıydı" dedi.
"OĞLUMA BULAŞMAYACAK OLMASI BENİ RAHATLATTI"
Tedavi sürecinin ilerleyen aşamalarında sağlık ekibinin yaklaşımından memnun kaldığını ifade eden Kökdemir, rahatsızlığının oğluna bulaşmayacak olmasının ve emzirme sürecini sürdürebilmesinin kendisini rahatlattığını belirtti.
Tatil planlarının aksadığını söyleyen oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:
"Sonrasında tedavi süreci ve davranış biçimleri gayet iyiydi. Kai'ye bulaşmayacak bir şey oluşu ve emzirebilmem beni çok mutlu etti. Ancak çok zor bir durumdaydım ve tabii gezmeyi durdurduk. İki gecedir Tokyo'dayım ve Tokyo'ya dair hiçbir şey görmedim. Yine de her şeyde bir hayır olduğuna gerçekten inanıyorum."