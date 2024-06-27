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Sahadaki olayların fitilini ateşleyen Çekyalı Chory: Türkleri biraz zehirlemek istedim

Giriş: 27.06.2024 15:52 Güncelleme: 27.06.2024 15:53
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Sahadaki olayların fitilini ateşleyen Çekyalı Chory: Türkleri biraz zehirlemek istedim

A Milli Takımımızın Çekya ile oynadığı maçın ardından konuşan ve sahada çıkan olayların fitilini ateşleyen Chory yaptığı açıklamada "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" ifadelerini kullandı.

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