Mehmet Ali Erbil aldığı kilolarla görenleri şaşırttı

Kaçış sendromu hastalığının ardından bir süredir gözlerden uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Eskişehir'de Yunus Bülbül'le birlikte sahneye çıktı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken 69 yaşındaki şovmenin aldığı kilolar ve son hali gündem oldu.

Türk televizyon tarihinin en renkli şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeniden kameralar karşısına çıktı. 69 yaşındaki ünlü şovmen, Eskişehir'de düzenlenen bir sıra gecesinde yakın dostu Yunus Bülbül'ü yalnız bırakmadı.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan Erbil, Yunus Bülbül'le birlikte şarkılar söyledi. Gecenin konuklarıyla sohbet eden ve esprileriyle davetlileri güldüren ünlü şovmen, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

ALDIĞI KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ Mehmet Ali Erbil'in yeniden sahneye çıkması sevenlerini sevindirirken, ünlü şovmenin fiziksel değişimi de gözlerden kaçmadı. Hastalık sürecinde oldukça zayıflayan Erbil'in son görüntülerinde belirgin şekilde kilo aldığı görüldü. Sahnede enerjik haliyle dikkat çeken Erbil'in ayakta durması ve etkinlik boyunca neşesini koruması da sevenlerini mutlu etti. Ünlü şovmenin son hali sosyal medyada da gündem oldu.

KAÇIŞ SENDROMUYLA MÜCADELE ETTİ Mehmet Ali Erbil, uzun yıllardır kaçış sendromu olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. Damarlardaki sıvının çevre dokulara sızmasıyla seyreden rahatsızlık, Erbil'in sağlık durumunda ciddi sorunlara yol açmış ve ünlü şovmen hastalık sürecinde önemli ölçüde kilo kaybetmişti. 2018 yılında evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran Erbil, kazanın ardından hastalığının yeniden tetiklenmesiyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra ise eski gücüne kavuşabilmek için uzun süre fizik tedavi uygulandı.

2025'TE YENİDEN RAHATSIZLANMIŞTI Ünlü şovmenin sağlık durumu Kasım 2025'te bir kez daha gündeme geldi. Evinde rahatsızlanan Erbil'e doktor müdahalesi yapılırken, yapılan kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.