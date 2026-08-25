MHP lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı: Anadolu namusumuzdur
MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 26 Ağustos 1071 zaferinin Türk tarihindeki önemine dikkat çekti. Bahçeli, "Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bahtımızdır." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayımladı.
MHP lideri Bahçeli mesajında, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı zaferlerin yalnızca geçmişin hatıraları olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan önemli bir miras olduğunu belirtti.
İşte Bahçeli'nin sözleri:
Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşü, nice cihan devletinin kuruluşuna, nice fethin destanlaşan kudretine, nice zaferlerin nesillerce gururla taşınan ve geleceğe ışık tutan hatıralara şahittir.
Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taçlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır.
Bunların arasında öyle tarih durakları vardır ki meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin etmiş; üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adını, kaderini ve siyasi mahiyetini değiştirmiştir.
"TARİHİN SEYRİNİ BİÇİMLENDİREN KUTLU BİR KADER ANI"
26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi, işte böylece tarihin seyrini yeniden biçimlendiren, coğrafyaların istikametine yeniden yön tayin eden kutlu bir kader anıdır. Malazgirt'e varan yol bir günde açılmamıştır. Türk'ün bayrağını, İslam'ın sancaktarlığını yapan Türk beyleri, önce 1040 Dandanakan Zaferi'yle Horasan'da siyasi kudretini ilan etmiş; Çağrı Bey'in Anadolu'ya uzanan keşif seferleri bu yeni ufkun öncü adımlarını teşkil etmiş; 1048 Pasinler Zaferiyle küffara ilk ağır darbelerden biri indirilmiş; Tuğrul Bey ile süreç hız kazanmış; Sultan Alparslan'ın 1064'te Ani'yi fethetmesiyle daha ileri bir safhaya taşınmıştır.