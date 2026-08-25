MHP lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı: Anadolu namusumuzdur

MHP lideri Bahçeli mesajında, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı zaferlerin yalnızca geçmişin hatıraları olmadığını, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılan önemli bir miras olduğunu belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı zaferlerin gelecek nesillere bırakılan şerefli bir miras olduğunu vurguladı. (AA)

İşte Bahçeli'nin sözleri:

Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşü, nice cihan devletinin kuruluşuna, nice fethin destanlaşan kudretine, nice zaferlerin nesillerce gururla taşınan ve geleceğe ışık tutan hatıralara şahittir.

Her zafer kendi zamanının şartları içinde bir varlık mücadelesini şan ve şerefle taçlanan birer neticeye bağlamış, her fetih Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir saha kazandırmış, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır.

Bunların arasında öyle tarih durakları vardır ki meydana geldikleri günün hudutlarını aşarak asırların yönünü tayin etmiş; üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adını, kaderini ve siyasi mahiyetini değiştirmiştir.