Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı
Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Pembe Mutlu, uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 71 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü, gençlik yıllarını hatırlayan hayranlarının dikkatini çekti.
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde severek izlediğimiz karakterler, yıllar geçse de hafızalarımızdaki yerini koruyor. Bir dönem beyaz perdede fırtınalar estiren oyuncuların bazıları bugün aramızda değil, bazıları ise uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
YEŞİLÇAM'IN ARANAN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ
Bu nedenle Yeşilçam'ın sevilen isimlerinin yıllar sonraki halleri de merak konusu oluyor. O isimlerden biri de özellikle Davaro ve Çiçek Abbas gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Pembe Mutlu.
Bir dönemin aranan kadın oyuncuları arasında yer alan Mutlu, yaklaşık 12 yıl süren sinema kariyerinin ardından kamera karşısından uzaklaşmıştı.
SON HALİ GÜNDEM OLDU
Şimdilerde 71 yaşında olan oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ise hayranlarının dikkatini çekti.
ŞÖHRET YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?
Asıl adı Pembe Gül olan usta oyuncu Pembe Mutlu, 1 Ocak 1955'te Denizli'de dünyaya geldi. Baba tarafından Giresunlu olan Mutlu, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Denizli'de geçirdikten sonra eğitim hayatı için İstanbul'a gitti.
İstanbul'da modellik ve fotoroman çalışmaları yapan Pembe Mutlu'nun hayatı, rol aldığı bir diş macunu reklamıyla değişti. Reklamda sergilediği doğal tavrı ve ela gözleriyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının radarına girdi.
Kamera karşısındaki doğal ve samimi duruşuyla öne çıkan Mutlu, kısa sürede Türk sinemasının aranan kadın oyuncularından biri haline geldi.