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Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çiçek Abbas, Davaro ve Mavi Mavi gibi Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan Pembe Mutlu, uzun yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 71 yaşındaki oyuncunun son görüntüsü, gençlik yıllarını hatırlayan hayranlarının dikkatini çekti.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 1

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde severek izlediğimiz karakterler, yıllar geçse de hafızalarımızdaki yerini koruyor. Bir dönem beyaz perdede fırtınalar estiren oyuncuların bazıları bugün aramızda değil, bazıları ise uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 2

YEŞİLÇAM'IN ARANAN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Bu nedenle Yeşilçam'ın sevilen isimlerinin yıllar sonraki halleri de merak konusu oluyor. O isimlerden biri de özellikle Davaro ve Çiçek Abbas gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Pembe Mutlu.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 3

Bir dönemin aranan kadın oyuncuları arasında yer alan Mutlu, yaklaşık 12 yıl süren sinema kariyerinin ardından kamera karşısından uzaklaşmıştı.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 4

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Şimdilerde 71 yaşında olan oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü ise hayranlarının dikkatini çekti.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 5

ŞÖHRET YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

Asıl adı Pembe Gül olan usta oyuncu Pembe Mutlu, 1 Ocak 1955'te Denizli'de dünyaya geldi. Baba tarafından Giresunlu olan Mutlu, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını Denizli'de geçirdikten sonra eğitim hayatı için İstanbul'a gitti.

İstanbul'da modellik ve fotoroman çalışmaları yapan Pembe Mutlu'nun hayatı, rol aldığı bir diş macunu reklamıyla değişti. Reklamda sergilediği doğal tavrı ve ela gözleriyle dikkat çeken oyuncu, kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının radarına girdi.

Kamera karşısındaki doğal ve samimi duruşuyla öne çıkan Mutlu, kısa sürede Türk sinemasının aranan kadın oyuncularından biri haline geldi.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 6

50'DEN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

1973-1993 yılları arasında sinema kariyerini sürdüren Pembe Mutlu, 50'den fazla yapımda rol aldı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde önemli karakterlere hayat veren oyuncu, özellikle 1980'li yıllarda kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.

DAVARO'DA KEMAL SUNAL'LA BAŞROLÜ PAYLAŞTI

Pembe Mutlu, 1981 yapımı Davaro filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Memo karakterinin sevdiği Cano'ya hayat verdi. Mutlu ve Sunal'ın filmdeki uyumu, yapımın Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer almasında önemli rol oynadı.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 7

ÇİÇEK ABBAS'LA ZİRVEYE ÇIKTI

Oyuncunun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri de 1982 yapımı Çiçek Abbas oldu. Şener Şen'in Şakir, İlyas Salman'ın ise Abbas karakterini canlandırdığı filmde Pembe Mutlu, iki karakterin arasındaki rekabetin merkezinde yer alan Nazlı'yı oynadı.

Yeşilçam'ın kült yapımları arasında gösterilen film, Pembe Mutlu'nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan önemli projelerden biri oldu.

Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı 8

HÜLYA AVŞAR VE İBRAHİM TATLISES'LE AYNI SETTE YER ALDI

Pembe Mutlu, kariyeri boyunca Şaşkın Ördek, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe ve Mavi Mavi gibi dönemin dikkat çeken yapımlarında da rol aldı.

Ünlü oyuncu, sinema kariyeri boyunca Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses gibi dönemin önemli isimleriyle aynı projelerde yer aldı. Yeşilçam'daki üretken yıllarının ardından sinemadan uzaklaşan Pembe Mutlu, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.

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