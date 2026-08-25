Son halini gördünüz mü? Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın kült yapımları arasında gösterilen film, Pembe Mutlu'nun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan önemli projelerden biri oldu.

Oyuncunun kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri de 1982 yapımı Çiçek Abbas oldu. Şener Şen'in Şakir, İlyas Salman'ın ise Abbas karakterini canlandırdığı filmde Pembe Mutlu, iki karakterin arasındaki rekabetin merkezinde yer alan Nazlı'yı oynadı.

HÜLYA AVŞAR VE İBRAHİM TATLISES'LE AYNI SETTE YER ALDI

Pembe Mutlu, kariyeri boyunca Şaşkın Ördek, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe ve Mavi Mavi gibi dönemin dikkat çeken yapımlarında da rol aldı.

Ünlü oyuncu, sinema kariyeri boyunca Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses gibi dönemin önemli isimleriyle aynı projelerde yer aldı. Yeşilçam'daki üretken yıllarının ardından sinemadan uzaklaşan Pembe Mutlu, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.