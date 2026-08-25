Filenin Sultanları kazandı, Hande Baladın aşkına koştu

Filenin Sultanları'nın Slovenya'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Hande Baladın, tribünde kendisine destek veren sevgilisi Onuralp Bitim'in yanına gitti. Milli voleybolcu ile Bitim'in maç sonundaki samimi anları dikkat çekti.

Filenin Sultanları, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada 2'de 2 yaptı.

MAÇ SONU ROMANTİK BULUŞMA Karşılaşmanın ardından ise Hande Baladın ile sevgilisi Onuralp Bitim'in buluşması dikkat çekti. Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Hande Baladın ile Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın oyuncusu Onuralp Bitim'in yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu biliniyor.

Slovenya maçında da başarılı voleybolcuyu yalnız bırakmayan Bitim, mücadeleyi tribünden takip etti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Hande Baladın, tribünde bulunan sevgilisi Onuralp Bitim'in yanına gitti.

GALİBİYET ÖPÜCÜĞÜ Çiftin buluşması sırasında yaşanan romantik anlar objektiflere yansıdı. Hürriyet'in haberine göre, Onuralp Bitim, galibiyetin ardından Hande Baladın'ı sarılarak ve öperek tebrik etti. İkilinin maç sonundaki samimi görüntüleri sosyal medyada da ilgi gördü.

YAŞLARI MERAK EDİLDİ Çiftin arasındaki yaş farkı da merak konusu oldu. 1 Eylül 1997 doğumlu Hande Baladın 28 yaşında, 31 Mart 1999 doğumlu Onuralp Bitim ise 27 yaşında.