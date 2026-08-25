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Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 11. bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini korudu. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olan dizinin, gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 1

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Altı Üstü İstanbul" dizisi reyting listelerini de altüst etmeye devam ediyor.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 2

ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ

Sevilen dizi, dün akşam yayınlanan 11. bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,06 izlenme oranı ve %25,96 izlenme payı; 20+ABC1'de ise %4,94 izlenme oranı ve %21,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 3

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11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin on birinci bölümünde Emir, Uzay'ın teklifini reddetti, maç kaybedildi ve Hasan'ın ameliyat parası tamamlanamadı. Naz, Emir'e kırılarak mahalleden uzaklaşsa da ikili daha sonra barıştı. Onları öpüşürken gören Uzay yıkıldı; Emir'i kaybettiğini anlayan Melek ise Uzay'a gitti.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 4

Esra'nın hafızası geri dönerken Bahtiyar'ın ölüm görüntülerinin başka birinin elinde olduğu anlaşıldı. Hasan, bilmeden altınların kuryesi oldu. Bağış gecesinde Esra yukarıdan düştü, Melek ise yukarıda Uzay'ı gördü. Çalınan altınların peşindeki silahlı adamların kebapçıyı basmasıyla gece faciaya dönüştü.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 5

Bölümün ardından "Altı Üstü İstanbul", sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. İzleyiciler; Emir ile Naz'ın barışmasını, Melek ile Uzay arasındaki sürpriz yakınlaşmayı, Esra'nın hafızasının geri dönmesini ve kebapçıdaki nefes kesen final sahnesini konuştu.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 6

Esra'nın düşüşünde Uzay'ın parmağı var mı? | Kebapçıdaki silahlı saldırıda kimler vurulacak? | Hasan'ın taşıdığı kayıp altınlar kimin eline geçecek?

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 7

Sırların açığa çıkacağı, yüzleşmelerin giderek sertleşeceği ve beklenmedik hamlelerin tüm dengeleri değiştireceği "Altı Üstü İstanbul"un yeni bölümünde bu sorular yanıt bulacak.

Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu 8

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Sevilen dizinin 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümden ilk görüntüler heyecanı artırdı.

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