Altı Üstü İstanbul 11. bölümüyle zirvedeki yerini korudu

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 11. bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini korudu. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olan dizinin, gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen "Altı Üstü İstanbul" dizisi reyting listelerini de altüst etmeye devam ediyor.

ZİRVENİN ADI DEĞİŞMEDİ Sevilen dizi, dün akşam yayınlanan 11. bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,06 izlenme oranı ve %25,96 izlenme payı; 20+ABC1'de ise %4,94 izlenme oranı ve %21,70 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

ORTALIK KARIŞIYOR, YÜZLEŞMELER SERTLEŞİYOR! 11. BÖLÜMDE NELER OLDU? Dizinin on birinci bölümünde Emir, Uzay'ın teklifini reddetti, maç kaybedildi ve Hasan'ın ameliyat parası tamamlanamadı. Naz, Emir'e kırılarak mahalleden uzaklaşsa da ikili daha sonra barıştı. Onları öpüşürken gören Uzay yıkıldı; Emir'i kaybettiğini anlayan Melek ise Uzay'a gitti.

Esra'nın hafızası geri dönerken Bahtiyar'ın ölüm görüntülerinin başka birinin elinde olduğu anlaşıldı. Hasan, bilmeden altınların kuryesi oldu. Bağış gecesinde Esra yukarıdan düştü, Melek ise yukarıda Uzay'ı gördü. Çalınan altınların peşindeki silahlı adamların kebapçıyı basmasıyla gece faciaya dönüştü.