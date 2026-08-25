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1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun yaşadığı sorun, doktorların müdahalesiyle ortaya çıktı. Küçük çocuğun kulağında çıkarılan kene herkesi şaşkına çevirdi.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 1

Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı yaşayan 5 yaşındaki çocuğun sağ kulağında fark edilen durum, doktorları da şaşırttı.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 2

Kentte yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yaşadığı kulak ağrısı nedeniyle ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 3

DOKTORDA ŞOKE EDEN GERÇEK

Burada yapılan kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış halde kene tespit edildi.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 4

Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene yapıştığı yerden çıkarıldı.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 5

Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması nedeniyle zaman zaman kanamaya yol açtığı, çocuğun ise operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 6

UZMANINDAN UYARI: KULAK AĞRISINA DİKKAT

Özkırış, yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti bulunduğunu ve ailesi tarafından polikliniğine getirildiğini kaydetti.

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 7

Hastanın sağ kulağında böcek şeklinde yabancı bir cisim fark ettiğini belirten Özkırış, şunları ifade etti:

"Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. "

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 8

"Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor."

1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti 9

"Kulak ağrısı yaşayan çocukları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek, kulak burun boğaz uzmanına göstermek uygun olacaktır."

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