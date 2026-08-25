UZMANINDAN UYARI: KULAK AĞRISINA DİKKAT Özkırış, yaptığı açıklamada, hastanın yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti bulunduğunu ve ailesi tarafından polikliniğine getirildiğini kaydetti.

Hastanın sağ kulağında böcek şeklinde yabancı bir cisim fark ettiğini belirten Özkırış, şunları ifade etti: "Bu cismi çıkarttığımızda kene olarak gördük. Derhal gerekli müdahaleleri yaptık, keneyi çıkarttık. "

"Hastamızın tedavisini yaptık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle çocuk yaş grubu otluk veya piknik alanlarında oynarken yerlerde bulunan bu keneler çocukların vücutlarına yapışabiliyor, dış kulak yoluna girebiliyor."