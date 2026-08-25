1 aydır ağrı çekiyordu! 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıkan şoke etti
Eskişehir'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun yaşadığı sorun, doktorların müdahalesiyle ortaya çıktı. Küçük çocuğun kulağında çıkarılan kene herkesi şaşkına çevirdi.
Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı yaşayan 5 yaşındaki çocuğun sağ kulağında fark edilen durum, doktorları da şaşırttı.
Kentte yaşayan 5 yaşındaki çocuk, yaşadığı kulak ağrısı nedeniyle ailesi tarafından özel hastaneye götürüldü.
DOKTORDA ŞOKE EDEN GERÇEK
Burada yapılan kontrollerde, çocuğun sağ kulağının dış kulak yolu yüzeyine yapışmış halde kene tespit edildi.
Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından gerçekleştirilen operasyonla kene yapıştığı yerden çıkarıldı.
Kenenin uzun süre kulak yolunda yapışık kalması nedeniyle zaman zaman kanamaya yol açtığı, çocuğun ise operasyonun ardından taburcu edildiği öğrenildi.