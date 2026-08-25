Şahan Gökbakar'ın ifadesi ahaber.com.tr'de! Ahbap Derneği soruşturması: Hiçbir zaman güven vermedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik soruşturmasında tanık sıfatıyla ifade veren Şahan Gökbakar, Haluk Levent ve Ahbap Derneğiyle hiçbir dönem ilişkisinin olmadığını söyledi. Gökbakar'ın ifadeleri ahaber.com.tr'de.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/284884 sayılı Ahbap soruşturması kapsamında oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Gökbakar'ın savcılıkta verdiği beyanlar soruşturma tutanağına girdi.
Gökbakar, ifadesinde Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ilişkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin olmadığını ve dernek üzerinden herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını belirten Gökbakar, afet dönemlerindeki yardım faaliyetlerini kendi imkânları ve sosyal medya kitlesi üzerinden gerçekleştirdiğini anlattı.
"HALUK LEVENT BANA HİÇBİR ZAMAN GÜVEN UYANDIRMADI"
Haluk Levent'i 6 Şubat depremlerinden önce yalnızca kamuoyundan tanıdığını belirten Gökbakar, Levent'in geçmişine ilişkin bildikleri nedeniyle kendisine hiçbir zaman güven duymadığını söyledi.
Gökbakar, savcılık ifadesinde, "Şahsın çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır." dedi.
Gökbakar'ın bu anlatımı, Haluk Levent'e ve Ahbap Derneğine yaklaşımının 6 Şubat depremlerinden çok daha önceye dayandığını ortaya koydu.
"AHBAP DERNEĞİYLE HİÇBİR DÖNEM İLİŞKİM OLMADI"
Gökbakar, Ahbap Derneğiyle herhangi bir mali ya da organizasyonel bağının bulunmadığını özellikle vurguladı.
"Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım." diyen Gökbakar, doğal afetlerde yardımlarını kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiğini anlattı.
Ünlü komedyen, herhangi bir özel kuruluş, dernek veya vakıfla da yardım faaliyeti kapsamında ilişkisinin olmadığını belirtti.
YARDIMLARINI AFAD'A YÖNLENDİRDİ
Afet dönemlerinde yardım faaliyetlerini kendi kitlesi üzerinden yürüttüğünü anlatan Gökbakar, 2021 yılında Kastamonu'daki sel felaketi ve Muğla'daki orman yangınları sırasında yaptığı yardımlardan söz etti.
Gökbakar, kendi aracılığıyla toplanan yardımları AFAD'a teslim ettiğini belirterek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de AFAD'a yönlendirdiğini söyledi.
"Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmî kanallar üzerinden yapılması yönündeydi." diyen Gökbakar, yardım konusunda devletin resmî kurumlarının tercih edilmesi gerektiğini savundu.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE DE AHBAP'I DESTEKLEMEDİ
Gökbakar, 6 Şubat depremlerinin ardından da aynı yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti. Deprem bölgesine kendi imkânlarıyla yardım ulaştırdığını belirten Gökbakar, Ahbap Derneği veya Haluk Levent lehine herhangi bir destek açıklaması yapmadığını söyledi.
Gökbakar, "Hiçbir sosyal medya platformunda ve medyada Ahbap Derneği ile ilgili veyahut Haluk Levent'in şahsı ile ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı." dedi.
KIZILAY'IN ÇADIR ALIMLARI NEDENİYLE HALUK LEVENT'LE TARTIŞTI
Şahan Gökbakar'ın ifadesinde, 6 Şubat depremlerinin ardından gündeme gelen Kızılay'dan çadır alımı konusu da yer aldı.
Gökbakar, Haluk Levent'in Kızılay'dan çadır alınmasına ilişkin açıklamalarına sorgulayıcı yaklaştığını ve bu konuda yaptığı bir paylaşımın ardından Levent'le sosyal medya üzerinden tartıştığını anlattı.
Bu süreçte de Ahbap'ı desteklemediğini belirten Gökbakar, yardım faaliyetlerinin devletin resmî kurumları aracılığıyla yürütülmesi gerektiği yönündeki tavrını sürdürdüğünü ifade etti.
"HALUK LEVENT'E DAHA DİKKATLİ YAKLAŞILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"
Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi konusunda çevresini de uyardığını söyledi.
Savcılık ifadesinde, "Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir." diyen Gökbakar, bu yaklaşımı nedeniyle Ahbap'ı ve Levent'i destekleyen bazı kesimlerin tepkisini çektiğini anlattı.
"AHBAP DERNEĞİYLE BÖYLE BİR FAALİYETE GİRMEM MÜMKÜN DEĞİL"
Şahan Gökbakar, savcılık ifadesinin sonunda Ahbap Derneğiyle neden herhangi bir yardım faaliyeti yürütmediğini de açıkladı.
Gökbakar, "Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir." diyerek dernekle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını bir kez daha dile getirdi.
Gökbakar'ın Ahbap soruşturması kapsamında verdiği tanık ifadesi, dosyaya girdi.