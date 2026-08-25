A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar

"GÜZEL EKİBİMLE YEPYENİ BİR YOLA ÇIKIYORUM"

Oyuncu, açıklamasında "Evim gibi hissettiğim OGM ile tekrar bir projede, tanıdığım ve çok sevdiğim güzel ekibimle yepyeni bir yola çıkıyorum" sözlerine yer verdi.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR"

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşacak olmasına da değinen Korel, "Kenan'la 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşuyoruz, sanki daha dün setteydik. Zaman ne çabuk geçiyor" dedi.