A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar
ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de ikinci sezon heyecanı başladı. Bergüzar Korel'in dahil olduğu yapım yeni sezon için sete çıkarken, ünlü oyuncu 11 yıl sonra Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden aynı projede buluşmanın heyecanını sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel, unutulmaz yapım "Karadayı"nın ardından 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. İkilinin yıllar sonra A.B.İ. dizisinde bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırırken, dizinin ikinci sezon çekimleri de başladı.
İkinci sezonuyla çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı "A.B.İ.", kadrosuna katılan güçlü isimlerle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu ise Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizide yeni sezon için kamera karşısına geçildi.
A.B.İ.'DE YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
İkinci sezonunda seyirciyi yepyeni karakterleri ve tansiyonu yüksek hikayesiyle buluşturmaya hazırlanan 'A.B.İ.', yeni döneme son derece iddialı bir giriş yapıyor.
Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor.
İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav veriyor. Büyük sırların ortaya döküldüğü ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşma yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.
Bergüzar Korel'in de katılmasıyla kadrosunu güçlendiren A.B.İ.'nin ikinci sezonu, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.
BERGÜZAR KOREL HEYECANINI PAYLAŞTI
Bergüzar Korel de A.B.İ. dizisinin ikinci sezonunda yer alacak olmasının heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Korel paylaşımında, OGM Pictures ile yeniden bir projede buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bazı buluşmaların üzerinden yıllar geçse de heyecanı hiç değişmiyor" ifadelerini kullandı.