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A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de ikinci sezon heyecanı başladı. Bergüzar Korel'in dahil olduğu yapım yeni sezon için sete çıkarken, ünlü oyuncu 11 yıl sonra Kenan İmirzalıoğlu ile yeniden aynı projede buluşmanın heyecanını sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi.

A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 1

Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel, unutulmaz yapım "Karadayı"nın ardından 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluştu. İkilinin yıllar sonra A.B.İ. dizisinde bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırırken, dizinin ikinci sezon çekimleri de başladı.

A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 2

İkinci sezonuyla çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan OGM Pictures imzalı "A.B.İ.", kadrosuna katılan güçlü isimlerle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu ise Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı dizide yeni sezon için kamera karşısına geçildi.

Bergüzar Korel A.B.İ. kadrosuna katıldı BERGÜZAR KOREL A.B.İ. KADROSUNA KATILDI
A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 3

A.B.İ.'DE YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

İkinci sezonunda seyirciyi yepyeni karakterleri ve tansiyonu yüksek hikayesiyle buluşturmaya hazırlanan 'A.B.İ.', yeni döneme son derece iddialı bir giriş yapıyor.

Kendi ölümünün gölgesinden sıyrılıp karanlık bir geçmişle yüzleşmek zorunda kalan Doğan, bir yanda parçalanan ailesini toplamaya çalışırken diğer yanda gücü ve hırsıyla sınır tanımayan Saruhan'a karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Kader, Doğan ve Leyla'yı hiç beklemedikleri bir anda yeniden karşı karşıya getiriyor.

A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 4

İkilinin geçmişten gelen aşkı, bu tehlikeli dünyada büyük bir sınav veriyor. Büyük sırların ortaya döküldüğü ve dengelerin altüst olduğu yeni sezonda, gölgeler ardındaki hesaplaşma yerini açık ve amansız bir intikam savaşına bırakıyor.

Bergüzar Korel'in de katılmasıyla kadrosunu güçlendiren A.B.İ.'nin ikinci sezonu, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 5

BERGÜZAR KOREL HEYECANINI PAYLAŞTI

Bergüzar Korel de A.B.İ. dizisinin ikinci sezonunda yer alacak olmasının heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Korel paylaşımında, OGM Pictures ile yeniden bir projede buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bazı buluşmaların üzerinden yıllar geçse de heyecanı hiç değişmiyor" ifadelerini kullandı.

A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 6

"GÜZEL EKİBİMLE YEPYENİ BİR YOLA ÇIKIYORUM"

Oyuncu, açıklamasında "Evim gibi hissettiğim OGM ile tekrar bir projede, tanıdığım ve çok sevdiğim güzel ekibimle yepyeni bir yola çıkıyorum" sözlerine yer verdi.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR"

Kenan İmirzalıoğlu ile 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşacak olmasına da değinen Korel, "Kenan'la 11 yıl sonra yeniden aynı dizide buluşuyoruz, sanki daha dün setteydik. Zaman ne çabuk geçiyor" dedi.

A.B.İ. hayranlarına müjde! İkinci sezon için sete çıktılar 7

"TANIDIK BİR YOL ARKADAŞLIĞI İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Bergüzar Korel, paylaşımının sonunda "A.B.İ.'nin yeni sezonunda ben de varım. Yeni hikâyeler, yeni heyecanlar ve tanıdık bir yol arkadaşlığı için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanarak yeni projesi için duyduğu heyecanı takipçileriyle paylaştı.

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