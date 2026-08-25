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Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Barış Arduç'un kendisi gibi oyuncu eşi Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebeklik dönemine ait daha önce paylaşmadığı eğlenceli bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne-kızın birlikte şarkı söylediği anlar, Özay'ın takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 1

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gupse Özay, bu kez kızıyla birlikte çekilmiş eski bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Özay ve kızı, "Karga Karga Gak Dedi" şarkısını birlikte söylüyor.

Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 2

"GENETİK?"

Şarkının bazı bölümlerinde susan Özay'ın sözlerini kızı tamamlarken, minik Jan Asya'nın neşeli tavırları dikkat çekti. Eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?" notunu düştü.

Özay'ın esprili paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

GUPSE ÖZAY'DAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM
Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 3

Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında gözlerden uzak ve sade bir törenle evlenen Gupse Özay, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına Jan Asya adını verdi.

Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 4

Kızlarının büyüme sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay, zaman zaman sosyal medya hesabından aile hayatından renkli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 5

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ'UN AŞK HİKAYESİ! BAKIN NASIL TANIŞMIŞLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç'un yıllardır devam eden aşkları, magazin dünyasının en dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor.

Özay ve Arduç, 2014 yılında birlikte rol aldıkları Deliha filminin setinde tanıştı. İkilinin sette başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Yaklaşık 6 yıl süren birlikteliklerinin ardından Gupse Özay ve Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 6

2022'DE ANNE VE BABA OLDULAR

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2022 yılında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gupse Özay ve Barış Arduç'un kızları dünyaya geldi. Çift, kızlarına Jan Asya adını verdi.

Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü 7

Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzak tutan Özay ve Arduç, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla kızlarıyla yaşadıkları keyifli anları takipçileriyle paylaşıyor.

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