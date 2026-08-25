Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü

Barış Arduç'un kendisi gibi oyuncu eşi Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebeklik dönemine ait daha önce paylaşmadığı eğlenceli bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne-kızın birlikte şarkı söylediği anlar, Özay'ın takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gupse Özay, bu kez kızıyla birlikte çekilmiş eski bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Özay ve kızı, "Karga Karga Gak Dedi" şarkısını birlikte söylüyor.

"GENETİK?" Şarkının bazı bölümlerinde susan Özay'ın sözlerini kızı tamamlarken, minik Jan Asya'nın neşeli tavırları dikkat çekti. Eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?" notunu düştü. Özay'ın esprili paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. GUPSE ÖZAY'DAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında gözlerden uzak ve sade bir törenle evlenen Gupse Özay, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına Jan Asya adını verdi.

Kızlarının büyüme sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay, zaman zaman sosyal medya hesabından aile hayatından renkli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.