Gupse Özay "Genetik?" notuyla paylaştı! Kızıyla düeti güldürdü
Barış Arduç'un kendisi gibi oyuncu eşi Gupse Özay, kızı Jan Asya'nın bebeklik dönemine ait daha önce paylaşmadığı eğlenceli bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. Anne-kızın birlikte şarkı söylediği anlar, Özay'ın takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gupse Özay, bu kez kızıyla birlikte çekilmiş eski bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Özay ve kızı, "Karga Karga Gak Dedi" şarkısını birlikte söylüyor.
"GENETİK?"
Şarkının bazı bölümlerinde susan Özay'ın sözlerini kızı tamamlarken, minik Jan Asya'nın neşeli tavırları dikkat çekti. Eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine "Bebeklik videolarını izlerken buldum. Genetik?" notunu düştü.
Özay'ın esprili paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Meslektaşı Barış Arduç ile 2020 yılında gözlerden uzak ve sade bir törenle evlenen Gupse Özay, 2022'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, kızlarına Jan Asya adını verdi.
Kızlarının büyüme sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özay, zaman zaman sosyal medya hesabından aile hayatından renkli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ'UN AŞK HİKAYESİ! BAKIN NASIL TANIŞMIŞLAR
Gupse Özay ile Barış Arduç'un yıllardır devam eden aşkları, magazin dünyasının en dikkat çeken ilişkileri arasında yer alıyor.
Özay ve Arduç, 2014 yılında birlikte rol aldıkları Deliha filminin setinde tanıştı. İkilinin sette başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Yaklaşık 6 yıl süren birlikteliklerinin ardından Gupse Özay ve Barış Arduç, 29 Temmuz 2020'de İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.