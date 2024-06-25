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İngiltere - Slovenya | CANLI

Giriş: 25.06.2024 22:03
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İngiltere - Slovenya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C grubunda oynanan son hafta maçında İngiltere ile Slovenya kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

EURO 2024'ün C grubunda oynanan son hafta maçında İngiltere - Slovenya kozlarını paylaşıyor.

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI İLK 11'LERİ

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Gallagher, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar, Sesko, Sporar

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