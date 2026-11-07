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Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şafak Sezer, kült komedi serisi Kolpaçino'nun ortaya çıkış hikayesini anlattı. Ünlü oyuncu, Özgür karakterine ilham veren kişinin kayınbiraderi olduğunu açıklarken karakterin görünümü için geçirdiği değişimi ve sette yaşadığı ilginç lens takma sürecini de paylaştı.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 1

Şafak Sezer'in hayat verdiği Özgür karakteriyle hafızalara kazınan Kolpaçino, yıllar geçmesine rağmen komedi tutkunlarının ilgiyle izlediği yapımlar arasında yer alıyor. Serinin unutulmaz sahneleri kadar, ortaya çıkış öyküsü de merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, filmin hikayesinin nereden doğduğunu anlatarak dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 2

"KOLPAÇİNO ASLINDA BENİM KAYINBİRADERİMİN HAYATI"

Arem & Arman'ın HITMAKERS programına konuk olan Sezer, Kolpaçino'nun senaryosuna ilham veren kişinin kendi ailesinden biri olduğunu açıkladı. Oyuncu, filmin çıkış noktasını anlatırken, "Kolpaçino aslında benim kayınbiraderimin hayatı, gerçek bir öykü" ifadelerini kullandı.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 3

Sezer'in anlattığına göre hikayenin ilk izleri, Beykoz'da yaşadıkları döneme uzanıyor. O yıllarda kayınbiraderi, evini film çekimleri için kiraya veriyordu. Aynı evde düzenlenen karaoke buluşmaları da Sezer ve yakın çevresinin sık sık bir araya geldiği eğlenceli anlara dönüşüyordu.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 4

Başlangıçta sıradan bir eğlence gibi görünen bu buluşmalar, zamanla oyuncunun zihninde bir film fikrinin şekillenmesini sağladı. Sezer'in dikkatini çeken asıl konu ise birbirinden farklı sosyal çevrelere sahip insanların aynı ortamda buluşmasıydı.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 5

Ünlü oyuncu, hikayenin temelindeki düşünceyi de "Zengin bir aile çocuğu semt çocuklarının arasına düşse ne olur?" sorusuyla özetledi. Bu fikirden yola çıkılarak şekillenen Kolpaçino'nun hikayesi, gerçek hayattan alınan esintilerle sinemaya taşındı.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 6

ÖZGÜR İÇİN BAKIN NASIL HAZIRLANMIŞ!

Özgür karakterinin kendine özgü tarzını oluşturmak için Şafak Sezer, çekimler öncesinde sıra dışı bir hazırlık sürecinden geçti. Oyuncu, karakterin görünümünü değiştirmek amacıyla 30'lu yaşlarından sonra ilk kez kulağını deldirdi. Saçlarını turuncuya yakın bir tona boyatan Sezer, saçına da çizik attırdı.

Kolpaçino'nun gerçek hikayesi ortaya çıktı! Şafak Sezer'in kayınbiraderi ilham kaynağı oldu 7

Karakterin görünümündeki son dokunuş ise lensler oldu. Daha önce hiç lens kullanmadığını belirten Sezer, çekimler sırasında lensleri takmakta oldukça zorlandığını anlattı. Gözlerinin küçük olması nedeniyle sette beş-altı kişinin yaklaşık 20 dakika boyunca kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Yapılan tüm bu değişikliklerle Özgür, izleyicilerin yıllar geçse de unutmadığı karakterlerden biri haline geldi.

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