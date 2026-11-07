Özgür karakterinin kendine özgü tarzını oluşturmak için Şafak Sezer, çekimler öncesinde sıra dışı bir hazırlık sürecinden geçti. Oyuncu, karakterin görünümünü değiştirmek amacıyla 30'lu yaşlarından sonra ilk kez kulağını deldirdi. Saçlarını turuncuya yakın bir tona boyatan Sezer, saçına da çizik attırdı.

Karakterin görünümündeki son dokunuş ise lensler oldu. Daha önce hiç lens kullanmadığını belirten Sezer, çekimler sırasında lensleri takmakta oldukça zorlandığını anlattı. Gözlerinin küçük olması nedeniyle sette beş-altı kişinin yaklaşık 20 dakika boyunca kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Yapılan tüm bu değişikliklerle Özgür, izleyicilerin yıllar geçse de unutmadığı karakterlerden biri haline geldi.