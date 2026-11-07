Macklemore; Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center ve Climate Pledge Arena'nın "Özgür Filistin Turnesi"ne ev sahipliği yapmayı reddettiğini belirtti.

Dublin, Paris ve Londra kapsamında yapılan turnenin ABD ayağının olmasının da planlandığını kaydeden Macklemore, bu konser salonlarının başta kendilerine uygun tarihler sunduklarını ancak turun Filistin'e destek sağlayacağının öğrenilmesinin ardından "kapıların tamamen kapatıldığını" söyledi.