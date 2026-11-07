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ABD’li rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne ABD'de sansür! 9 dev arena kapılarını kapattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD’li rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne ABD'de sansür! 9 dev arena kapılarını kapattı

Filistin’e verdiği destek nedeniyle Ed Sheeran’ın turnesinden veto yiyen Grammy ödüllü ABD’li rapçi Macklemore, eğlence endüstrisindeki ambargonun yeni boyutunu deşifre etti. Gelirini Filistin halkını savunan kurumlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi" için tarih veren ABD’li 9 dev konser arenasının, organizasyonun amacını öğrenince kapıları tamamen kapattığını açıklayan Macklemore, "20 yıllık tur deneyimimde böyle bir şeyle asla karşılaşmadım" diyerek eğlence sektöründeki küresel sansür çarkını gözler önüne serdi.

Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılan ABD'li rapçi Macklemore, gelirini Filistin halkını savunan kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi"nin, 9 büyük ABD'li konser arenası tarafından reddedildiğini açıkladı.

Sosyal medya platformu Instagram üzerinden açıklama yapan Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi"nin ABD arenaları tarafından reddedilmesi konusunda detayları paylaştı.

ABD’li rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne ABD'de sansür! 9 dev arena kapılarını kapattı - 1

Macklemore; Madison Square Garden, Prudential Center, Barclays Center, UBS Arena, Intuit Dome, Kia Forum, Crypto.com Arena, Chase Center ve Climate Pledge Arena'nın "Özgür Filistin Turnesi"ne ev sahipliği yapmayı reddettiğini belirtti.

Dublin, Paris ve Londra kapsamında yapılan turnenin ABD ayağının olmasının da planlandığını kaydeden Macklemore, bu konser salonlarının başta kendilerine uygun tarihler sunduklarını ancak turun Filistin'e destek sağlayacağının öğrenilmesinin ardından "kapıların tamamen kapatıldığını" söyledi.

ABD’li rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne ABD'de sansür! 9 dev arena kapılarını kapattı - 2

Macklemore, "20 yıllık tur deneyiminde böyle bir şeyle asla karşılaşmamıştım." ifadesini kullandı.

Eğlence sektöründeki nüfuzlu isimlerin, Filistin'i açıkça destekleyen sanatçıları susturmaya çalıştığını iddia eden Macklemore, karşılaştığı aksiliklere rağmen Filistin için yardım konserleri düzenlemeye devam edeceğinin sözünü verdi.

Macklemore, "Özgür Filistin Turnesi"nin son konserini 31 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da vermişti.

ABD’li rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne ABD'de sansür! 9 dev arena kapılarını kapattı - 3

MACKLEMORE FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ BİRÇOK KEZ DİLE GETİRMİŞTİ

Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.

Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

ABD’li rapçi Macklemore'un 'Özgür Filistin Turnesi'ne ABD'de sansür! 9 dev arena kapılarını kapattı - 4

Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.

#Macklemore
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