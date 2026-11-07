Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu evleniyor! Nişan için geri sayım başladı

Kardeşlerim dizisinde Ayaz karakteriyle tanınan Berk Bakioğlu, meslektaşı Şifanur Gül'e Amsterdam tatilinde evlilik teklif etmişti. Ünlü oyuncu, isteme ve nişan hazırlıklarına başladıklarını açıklayarak tarih verdi. Çiftin düğün tarihi ise henüz belli değil.

Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Ayaz karakteriyle hafızalara kazınan Berk Bakioğlu, meslektaşı Şifanur Gül ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Bir süredir aşk yaşayan çift, nişan hazırlıklarına başladı.



Şifanur Gül, 28'inci yaş gününde sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan romantik bir sürprizle karşılaşmıştı. Çiftin Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tatil yaptığı sırada Bakioğlu, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Gül ise parmağındaki yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.



DOĞUM GÜNÜNDE YÜZÜKLÜ PAYLAŞIM Ünlü oyuncu, yüzüklü fotoğrafına, "En zor yaşımı tamamladım, bay 27. Sonuna kadar devam edenler, sonu sürprizli. Tüm dileklerim seninle" notunu düşmüştü. Çiftin romantik paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı almıştı.

"TATLI BİR HEYECANIMIZ VAR" Şifanur Gül, katıldığı bir etkinlikte 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamayla evlilik hazırlıklarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nişan heyecanı yaşadıklarını belirten oyuncu, "Düğün tarihi belli değil. Şimdi nişan hazırlığındayız. Tatlı bir heyecanımız var. İsteme ve nişan haftaya olacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Şifanur Gül ve Berk Bakioğlu çiftinin evlilik yolundaki ilk resmî adımlarını gelecek hafta atacağı da netleşmiş oldu.