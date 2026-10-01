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Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde Anne ve Kızım gibi yapımlarla hafızalara kazınan Beren Gökyıldız, 17 yaşına girdi. Genç oyuncunun yeni yaş pozları ve yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ilgi gördü.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 1

Beren Gökyıldız, henüz çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi. Özellikle Anne ve Kızım dizilerindeki performanslarıyla dikkat çeken genç oyuncu, yıllar içinde farklı yapımlarda rol alarak ekran yolculuğunu sürdürdü.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 2

29 Eylül 2009'da dünyaya gelen Beren Gökyıldız, oyunculuk kariyerine 2014 yılında Kocamın Ailesi dizisiyle başladı. Henüz okul çağına gelmeden kamera karşısına geçen Gökyıldız, yapımda Pelin karakterini canlandırdı.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 3

ÇOCUK YILDIZDAN GENÇ OYUNCULUĞA: BEREN GÖKYILDIZ 17 YAŞINDA

Genç oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biri ise Anne oldu. Cansu Dere ve Vahide Perçin'in de rol aldığı dizide Melek karakterine hayat veren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazandı. Özellikle duygusal sahnelerdeki oyunculuğu, dizinin unutulmayan anları arasında yer aldı.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 4

Beren Gökyıldız, daha sonra Kızım dizisinde Öykü karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan genç oyuncu, baba-kız ilişkisini konu alan dizideki performansıyla da dikkat çekti.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 5

Oyunculuk kariyerini yalnızca dram türündeki yapımlarla sınırlamayan Gökyıldız, Güldüy Güldüy Show ile komedi alanında da izleyici karşısına çıktı. Ardından Bizim Hikaye, Çocukluk, Yeşil Vadi'nin Kızı ve Kopuk gibi yapımlarda rol aldı. Çocukluk dizisinde Mavi, Yeşil Vadi'nin Kızı'nda Melissa, Kopuk'ta ise Azra karakterini canlandırdı.

Beren Gökyıldız'ın kariyerindeki yıllar ilerledikçe, izleyicilerin çocuk oyuncu olarak tanıdığı görüntüsü de geride kaldı. Genç oyuncu, değişen görünümü ve yeni projeleriyle ekran yolculuğuna devam etti.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 6

BEREN GÖKYILDIZ'DAN 17. YAŞINA ÖZEL PAYLAŞIM

Beren Gökyıldız, 29 Eylül'de 17. yaşını kutladı. Genç oyuncu, doğum gününe özel olarak sosyal medya hesabından "Sweet 17!" notuyla yeni fotoğraflarını paylaştı.

Siyah bir elbise tercih eden Gökyıldız, objektif karşısında verdiği pozlarla yeni yaşını kutladı. Çocuk yaşta ekran karşısına çıkan oyuncunun son paylaşımı, yıllar içindeki değişimini de gözler önüne serdi.

Çocuk yaşta ekranlara çıkan Beren Gökyıldız 17 yaşına bastı! İşte genç oyuncunun son hali 7

Gökyıldız'ın oyunculuk kariyerine başladığı Kocamın Ailesi dizisinin üzerinden yaklaşık 12 yıl geçti. Genç oyuncu, geride bıraktığı bu süreçte farklı karakterlere hayat vererek kariyerini sürdürdü.

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