Beren Gökyıldız, henüz çocuk yaşta adım attığı oyunculuk kariyerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi. Özellikle Anne ve Kızım dizilerindeki performanslarıyla dikkat çeken genç oyuncu, yıllar içinde farklı yapımlarda rol alarak ekran yolculuğunu sürdürdü.

Genç oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biri ise Anne oldu. Cansu Dere ve Vahide Perçin'in de rol aldığı dizide Melek karakterine hayat veren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla izleyicilerin beğenisini kazandı. Özellikle duygusal sahnelerdeki oyunculuğu, dizinin unutulmayan anları arasında yer aldı.

Beren Gökyıldız, daha sonra Kızım dizisinde Öykü karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan genç oyuncu, baba-kız ilişkisini konu alan dizideki performansıyla da dikkat çekti.

Oyunculuk kariyerini yalnızca dram türündeki yapımlarla sınırlamayan Gökyıldız, Güldüy Güldüy Show ile komedi alanında da izleyici karşısına çıktı. Ardından Bizim Hikaye, Çocukluk, Yeşil Vadi'nin Kızı ve Kopuk gibi yapımlarda rol aldı. Çocukluk dizisinde Mavi, Yeşil Vadi'nin Kızı'nda Melissa, Kopuk'ta ise Azra karakterini canlandırdı.

Beren Gökyıldız'ın kariyerindeki yıllar ilerledikçe, izleyicilerin çocuk oyuncu olarak tanıdığı görüntüsü de geride kaldı. Genç oyuncu, değişen görünümü ve yeni projeleriyle ekran yolculuğuna devam etti.