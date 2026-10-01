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Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçında kazanan Panzerler!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçında kazanan Panzerler!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Sırbistan, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Espen Eskas yönetti. Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den canlı yayınlandı. Panzerler, sahasında Sırbistan'ı 2-0'la rahat geçti!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Almanya ile Sırbistan Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Espen Eskas düdük çaldı.

Almanya, Münih'te ağırladığı Sırbistan'ı genç oyuncularından gelen gollerle 2-0 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi maçında kazanan Panzerler! - 1

GÜNÜN DİĞER MÜSABAKALARI

Günün diğer karşılaşmalarında Danimarka-Portekiz ve Yunanistan-Hollanda maçları yer aldı.

Danimarka-Portekiz mücadelesi haberi için tıklayınız.

Yunanistan-Hollanda mücadelesi haberi için tıklayınız.

KARŞILAŞMADA POZİSYONLAR

ALMANYA BASTIRDI SONUNDA ÖNE GEÇTİ

Almanya, Biscof ile Sırbistan karşısında 39. dakikada öne geçti.

ALMANYA'DA BİSCHHOFF FIRSATÇILIĞINI KONUŞTURDU!

WIRTZ'LE ALMANYA RAHATLADI

Almanya, 60. dakikada Florian Wirtz ile durumu 2-0 yaptı.

WİRTZ, PANZERLERİ RAHATLATTI

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