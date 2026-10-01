Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına yaptığı "İtiraf et" çağrısı ve gündeme getirdiği çarpıcı iddiaların ardından, torun Ceyda'ya ait olduğu belirtilen ve Elif Merve'nin nereye gömüldüğünü bildiğini öne süren mesajlar ortaya çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aradan geçen yıllara rağmen Elif Merve'nin akıbeti hâlâ bilinmezken, annesi Esin Hanım kızının bulunması ve olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Programda haftalardır ele alınan dosyada, Elif Merve'nin kaybolduğu döneme ilişkin çeşitli tanık anlatımları ve iddialar gündeme geldi. Son bölümde ise dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni ifadeler ve mesajlar ekrana taşındı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI "CEYDA'NIN KAYIP KIZI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ" Müge Anlı, canlı yayında Ceyda'nın annesine gönderildiği belirtilen mesajları okudu. Mesajda, Ceyda'nın Elif Merve'nin öldürülmesi ve nereye gömüldüğüne ilişkin bilgi sahibi olduğu iddia edildi. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı: "Torununuz Ceyda, gelininiz Ceyda'nın annesine şöyle bir mesaj atmış: Ceyda'nın o kayıp kızı öldürdüğünü, nereye gömdüğünü biliyoruz. İfade de vereceğim. Konumcular." Ceyda'nın annesinin ise bu mesaja karşılık, "Ne oldu, tutuştunuz galiba? Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak" şeklinde bir mesaj gönderdiği belirtildi. Programda ayrıca küçük Ceyda'nın, yengesi Ceyda'ya gönderdiği öne sürülen başka bir mesaj da gündeme geldi. Söz konusu mesajda, "Siz iyi yüz almışsınız. Susayım diye verdiğiniz paradan mı şikâyetçisiniz?" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

OLAY GÜNÜ KONUŞTUĞU ERKEK ARKADAŞI CANLI YAYINDA! Canlı yayınlanan son bölümde, Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu gün sık sık görüştüğü erkek arkadaşının anlatımları da gündeme geldi. Elif Merve'nin daha önce kendisine bazı işlerin içinde olduğunu söylediğini ve kendisini bu konuda uyardığını belirten genç adam, kaybolduğu gün yaşananları da anlattı. İddiaya göre Elif Merve, kaybolduğu gün telaşlı bir şekilde erkek arkadaşını arayarak yanında Bahar ve bir erkeğin bulunduğunu söyledi. Genç kızın, araçla hızla ilerlediklerini ve peşlerinde birilerinin olduğunu da aktardığı belirtildi.