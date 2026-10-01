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Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Elif Merve Yılmaz'ın kaybında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın babasına yaptığı "İtiraf et" çağrısı ve gündeme getirdiği çarpıcı iddiaların ardından, torun Ceyda'ya ait olduğu belirtilen ve Elif Merve'nin nereye gömüldüğünü bildiğini öne süren mesajlar ortaya çıktı.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 1

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz, 25 Ocak 2021'de evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aradan geçen yıllara rağmen Elif Merve'nin akıbeti hâlâ bilinmezken, annesi Esin Hanım kızının bulunması ve olayın aydınlatılması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 2

Programda haftalardır ele alınan dosyada, Elif Merve'nin kaybolduğu döneme ilişkin çeşitli tanık anlatımları ve iddialar gündeme geldi. Son bölümde ise dosyanın seyrini değiştirebilecek yeni ifadeler ve mesajlar ekrana taşındı.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 3

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

"CEYDA'NIN KAYIP KIZI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"

Müge Anlı, canlı yayında Ceyda'nın annesine gönderildiği belirtilen mesajları okudu. Mesajda, Ceyda'nın Elif Merve'nin öldürülmesi ve nereye gömüldüğüne ilişkin bilgi sahibi olduğu iddia edildi.

Mesajda şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Torununuz Ceyda, gelininiz Ceyda'nın annesine şöyle bir mesaj atmış: Ceyda'nın o kayıp kızı öldürdüğünü, nereye gömdüğünü biliyoruz. İfade de vereceğim. Konumcular."

Ceyda'nın annesinin ise bu mesaja karşılık, "Ne oldu, tutuştunuz galiba? Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak" şeklinde bir mesaj gönderdiği belirtildi.

Programda ayrıca küçük Ceyda'nın, yengesi Ceyda'ya gönderdiği öne sürülen başka bir mesaj da gündeme geldi. Söz konusu mesajda, "Siz iyi yüz almışsınız. Susayım diye verdiğiniz paradan mı şikâyetçisiniz?" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 4

OLAY GÜNÜ KONUŞTUĞU ERKEK ARKADAŞI CANLI YAYINDA!

Canlı yayınlanan son bölümde, Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğu gün sık sık görüştüğü erkek arkadaşının anlatımları da gündeme geldi.

Elif Merve'nin daha önce kendisine bazı işlerin içinde olduğunu söylediğini ve kendisini bu konuda uyardığını belirten genç adam, kaybolduğu gün yaşananları da anlattı.

İddiaya göre Elif Merve, kaybolduğu gün telaşlı bir şekilde erkek arkadaşını arayarak yanında Bahar ve bir erkeğin bulunduğunu söyledi. Genç kızın, araçla hızla ilerlediklerini ve peşlerinde birilerinin olduğunu da aktardığı belirtildi.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 5

DOSYADA DAHA ÖNCE DE ÇARPICI İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Programda daha önce konuşan bazı tanıklar, Elif Merve'nin öldürülerek gömüldüğünü öne sürmüştü. Babası Hacı İpek'e, "İtiraf et, hapse girme" çağrısında bulunan Tuğba İpek'in ifadesinde çarpıcı iddialar yer aldı.

Tuğba İpek, babasının kendisine 2021 yılının kış aylarında kardeşi Mikail İpek ile sevgilisi Ceyda'nın eve panik halinde geldiklerini anlattığını öne sürdü. Tuğba'nın aktardığına göre ikilinin üzerleri dağınıktı ve ellerinde kan lekeleri bulunuyordu. Mikail İpek'in kullandığı aracın ise çamur içinde olduğu ve bagajında kazma ile kürek bulunduğu iddia edildi.

"BABAM ARABAYI TEMİZLETTİRMİŞ"

Tuğba İpek, ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Evde büyük kızım, babam Hacı İpek ve onun Suriyeli eşi vardı. 'Baba, bu kayıp kıza ne oldu, sen bir şey biliyor musun?' dedim. Babam Hacı İpek, 2021 yılının kış mevsiminde bir tarihte kendi oturduğu kiralık apartman dairesine kardeşim Mikail ve sevgilisi Ceyda'nın geldiğini söyledi. İkisi de çok panik ve sinirliymiş. Saçları ve üstleri dağınık, ellerinin birkaç yerinde de kan lekeleri varmış."

Tuğba İpek, babasının Mikail'e ne olduğunu sorduğunu, Mikail'in ise "Çok soru sorma, dışarıda araba var, onu temizlet" dediğini öne sürdü.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 6

"BU OLAY, KAYIP KIZIN OLAYI"

Tuğba İpek, babasının olay sırasında Elif Merve'yi tanımadığını ve genç kızın kaybolduğundan haberdar olmadığını da belirtti. Ancak Elif Merve'nin kaybolduğunu öğrendikten sonra babasının daha önce yaşanan olayı hatırladığını iddia etti.

Tuğba İpek, babasının ellerini dizlerine vurarak "O zaman oğlum Mikail ile sevgilisi Ceyda'nın evime kan izleriyle geldiği olay, bu o olay" dediğini öne sürdü.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 7

Tuğba, babasının Mikail ile ortak hareket ettiğini düşünmediğini belirterek, ancak babasının olayın ardından Mikail'in anlattıklarını bildiğini iddia etti. Tuğba İpek, babasına bildiklerini anlatması yönünde çağrıda bulunarak "Eğer bunları anlatmazsa suç onun da üstüne kalacak ve tutuklanacak. Babam bu bildiği olayı anlatsın, herkes cezasını çeksin" dedi.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 8

"OĞLUMUN VE BENİM BU İŞLERLE ALAKAMIZ YOK"

Öte yandan söz konusu iddiaların odağındaki Hacı İpek ve oğlu Mikail İpek, daha önce yaptıkları açıklamalarda bu faaliyetlerle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Müge Anlı Elif Merve Yılmaz olayında kan donduran mesajlar 9

Hacı İpek, oğlu Mikail'in bu işlerle ilgisinin olmadığını belirtirken, uzun süre oğlundan ayrı yaşadığını ve bu nedenle Mikail'in yaptığı her şeyden haberdar olmadığını söyledi. Mikail'in geçimini araç, arsa ve ev alım satımıyla sağladığını ifade eden Hacı İpek, kendisinin de söz konusu faaliyetlerle bağlantısının bulunmadığını savundu. Genç kızın akıbetiyle ilgili soru işaretleri ise devam ediyor.

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