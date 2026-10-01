Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu!

Alandaki festival coşkusuna dikkat çeken Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Gerçekten ifade ettiğiniz gibi şu anda burada bir bayram havası var. Bir şenlik var, bir festival var. Teknoloji ile medeniyetin buluşması var. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak hem gençliğe yapmış olduğumuz yatırımlar hem de kadim kültürümüz, medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'mızın müziğini TEKNOFEST'e uyarlayarak vatandaşlarımızın çok ciddi ilgisini çekiyoruz. Tabii ki teknoloji ve milli savunma sanayii ürünlerimiz, gurur kaynaklarımız burada sergileniyor. Aynı zamanda gençlerin yetenekleriyle, teknoloji ve üretimle ilgili yarışmalar yapılıyor ve finalleri sonuçlanacak. En genç nüfusa sahip Şanlıurfa olarak geleceğin gençlerine yön vermek, gelecekteki mucitleri ve yetenekleri Şanlıurfa'dan çıkarmak adına kurum yöneticileri ve belediye başkanları olarak gençlerimize yol açmak istiyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarını T3 Vakfı'yla birlikte Şanlıurfa'da öngören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, T3 Vakfı'na ve tüm büyüklerimize Urfa adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok büyük bir alan ve çok güzel ürünler var. Gençlik bunu görünce kendisine bir heyecan, şevk ve aynı zamanda özgüven geliyor. Bundan dolayı gençlerimizin gelecekte teknoloji ve mucitlikle ilgili önleri açık." sözleriyle aktardı.