Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu!
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Şanlıurfa'da kapılarını açarken Güneydoğu'da bilim ve kültür adeta tek yürek oldu. Tarihi kentte kültür ile yüksek teknolojiyi buluşturan dev organizasyondaki heyecanı ve gençliğin coşkusunu, A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in canlı yayın konuğu Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat aktardı.
Şanlıurfa'da tarihi günler yaşanıyor. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan kentte geleceğin teknolojileriyle kültür ve medeniyet buluşuyor. 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST, 4 gün boyunca Şanlıurfa'da teknoloji rüzgarı estirecek. Festivalin ikinci gününde alanı dolduran çocuklar ve gençler; yerli ve milli teknoloji ürünleri, hava araçları ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla büyük coşku yaşıyor.
TARİH VE GELECEK ŞANLIURFA'DA BULUŞTU
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, kentte tarihi anlara tanıklık edildiğini belirterek, "Şanlıurfa'da tarihi bir gün yaşanıyor. Geçmiş, gelecekle buluşuyor adeta. Bunun altını çizmekte fayda var. TEKNOFEST heyecanı sabah saatleri itibarıyla başladı. Gençlerin, çocukların yüzünde de gülümseme ve heyecanı görmek mümkün." ifadelerini kullandı ve sözü alandaki çalışmaları aktarmak üzere Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a bıraktı.
Alandaki festival coşkusuna dikkat çeken Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Gerçekten ifade ettiğiniz gibi şu anda burada bir bayram havası var. Bir şenlik var, bir festival var. Teknoloji ile medeniyetin buluşması var. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak hem gençliğe yapmış olduğumuz yatırımlar hem de kadim kültürümüz, medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'mızın müziğini TEKNOFEST'e uyarlayarak vatandaşlarımızın çok ciddi ilgisini çekiyoruz. Tabii ki teknoloji ve milli savunma sanayii ürünlerimiz, gurur kaynaklarımız burada sergileniyor. Aynı zamanda gençlerin yetenekleriyle, teknoloji ve üretimle ilgili yarışmalar yapılıyor ve finalleri sonuçlanacak. En genç nüfusa sahip Şanlıurfa olarak geleceğin gençlerine yön vermek, gelecekteki mucitleri ve yetenekleri Şanlıurfa'dan çıkarmak adına kurum yöneticileri ve belediye başkanları olarak gençlerimize yol açmak istiyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarını T3 Vakfı'yla birlikte Şanlıurfa'da öngören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, T3 Vakfı'na ve tüm büyüklerimize Urfa adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok büyük bir alan ve çok güzel ürünler var. Gençlik bunu görünce kendisine bir heyecan, şevk ve aynı zamanda özgüven geliyor. Bundan dolayı gençlerimizin gelecekte teknoloji ve mucitlikle ilgili önleri açık." sözleriyle aktardı.
"GÖNLÜM GEÇMEZ TEKNOFEST'TEN..."
Muhabir Mehmet Geçgel'in Şanlıurfa'nın zengin kültürü ve yöresel değerlerinin TEKNOFEST ile nasıl harmanlandığına yönelik sorusu üzerine Canpolat, "Olmaz tabii. Haliliye Belediyesi Konservatuvar ekibi olarak biz aynı zamanda bir gastronomi şehriyiz ve şu anda da Dünya Müzik Şehri'ne adayız; inşallah onu da alacağız. Urfa müziği ile ilgili olarak da 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü 'Gönlüm geçmez TEKNOFEST'ten, gönlüm geçmez roketten' diyerek tasarladık ve şu anda hit bir parça haline geldi. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, buradaki vatandaşlarımızın ilgisine ve sizlere de teşekkür ediyorum." dedi.
Belediye olarak organizasyona ve genç yeteneklere sundukları katkıları dile getiren Mehmet Canpolat, "TEKNOFEST'in fuar alanında yapılmasıyla alakalı olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerinde Sayın Valimizin koordinesinde çalışmalarımızı sergiledik. Aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizin yarışma sınavlarına girebilmeleri adına kendilerine sponsor olduk. Haliliye Belediyesi olarak Keşif Kampüsü ile genç yetenekleri ortaya çıkarabilmek adına inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençliğe yatırım; geleceğe yatırımdır, teknolojiye yatırımdır, uzaya ve astronomiye yatırımdır." ifadelerini kullandı.