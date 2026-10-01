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Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl Şanlıurfa'da kapılarını açarken Güneydoğu'da bilim ve kültür adeta tek yürek oldu. Tarihi kentte kültür ile yüksek teknolojiyi buluşturan dev organizasyondaki heyecanı ve gençliğin coşkusunu, A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in canlı yayın konuğu Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat aktardı.

Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 1

Şanlıurfa'da tarihi günler yaşanıyor. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan kentte geleceğin teknolojileriyle kültür ve medeniyet buluşuyor. 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST, 4 gün boyunca Şanlıurfa'da teknoloji rüzgarı estirecek. Festivalin ikinci gününde alanı dolduran çocuklar ve gençler; yerli ve milli teknoloji ürünleri, hava araçları ve birbirinden heyecanlı yarışmalarla büyük coşku yaşıyor.

TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA BİLİM VE KÜLTÜRÜ BULUŞTURDU!
Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 2

TARİH VE GELECEK ŞANLIURFA'DA BULUŞTU

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, kentte tarihi anlara tanıklık edildiğini belirterek, "Şanlıurfa'da tarihi bir gün yaşanıyor. Geçmiş, gelecekle buluşuyor adeta. Bunun altını çizmekte fayda var. TEKNOFEST heyecanı sabah saatleri itibarıyla başladı. Gençlerin, çocukların yüzünde de gülümseme ve heyecanı görmek mümkün." ifadelerini kullandı ve sözü alandaki çalışmaları aktarmak üzere Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a bıraktı.

Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 3

Alandaki festival coşkusuna dikkat çeken Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Gerçekten ifade ettiğiniz gibi şu anda burada bir bayram havası var. Bir şenlik var, bir festival var. Teknoloji ile medeniyetin buluşması var. Bizler de Haliliye Belediyesi olarak hem gençliğe yapmış olduğumuz yatırımlar hem de kadim kültürümüz, medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'mızın müziğini TEKNOFEST'e uyarlayarak vatandaşlarımızın çok ciddi ilgisini çekiyoruz. Tabii ki teknoloji ve milli savunma sanayii ürünlerimiz, gurur kaynaklarımız burada sergileniyor. Aynı zamanda gençlerin yetenekleriyle, teknoloji ve üretimle ilgili yarışmalar yapılıyor ve finalleri sonuçlanacak. En genç nüfusa sahip Şanlıurfa olarak geleceğin gençlerine yön vermek, gelecekteki mucitleri ve yetenekleri Şanlıurfa'dan çıkarmak adına kurum yöneticileri ve belediye başkanları olarak gençlerimize yol açmak istiyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük teknoloji fuarını T3 Vakfı'yla birlikte Şanlıurfa'da öngören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, T3 Vakfı'na ve tüm büyüklerimize Urfa adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çok büyük bir alan ve çok güzel ürünler var. Gençlik bunu görünce kendisine bir heyecan, şevk ve aynı zamanda özgüven geliyor. Bundan dolayı gençlerimizin gelecekte teknoloji ve mucitlikle ilgili önleri açık." sözleriyle aktardı.

Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 4

"GÖNLÜM GEÇMEZ TEKNOFEST'TEN..."

Muhabir Mehmet Geçgel'in Şanlıurfa'nın zengin kültürü ve yöresel değerlerinin TEKNOFEST ile nasıl harmanlandığına yönelik sorusu üzerine Canpolat, "Olmaz tabii. Haliliye Belediyesi Konservatuvar ekibi olarak biz aynı zamanda bir gastronomi şehriyiz ve şu anda da Dünya Müzik Şehri'ne adayız; inşallah onu da alacağız. Urfa müziği ile ilgili olarak da 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü 'Gönlüm geçmez TEKNOFEST'ten, gönlüm geçmez roketten' diyerek tasarladık ve şu anda hit bir parça haline geldi. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, buradaki vatandaşlarımızın ilgisine ve sizlere de teşekkür ediyorum." dedi.

Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 5

Belediye olarak organizasyona ve genç yeteneklere sundukları katkıları dile getiren Mehmet Canpolat, "TEKNOFEST'in fuar alanında yapılmasıyla alakalı olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerinde Sayın Valimizin koordinesinde çalışmalarımızı sergiledik. Aynı zamanda öğrenci kardeşlerimizin yarışma sınavlarına girebilmeleri adına kendilerine sponsor olduk. Haliliye Belediyesi olarak Keşif Kampüsü ile genç yetenekleri ortaya çıkarabilmek adına inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençliğe yatırım; geleceğe yatırımdır, teknolojiye yatırımdır, uzaya ve astronomiye yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 6

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN GENÇ BEYİNLERE YATIRIM

Genç nüfus potansiyelinin savunma sanayii ve teknolojik hamleler için önemini vurgulayan Canpolat, "Bizim genç kardeşlerimiz, Şanlıurfa'daki en genç nüfusa sahip; zihinleri berrak, hür ve ak. Bizim bu genç beyinleri başta savunma sanayii ve iş sektörü olmak üzere Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren teknolojik hamlelere yönelik eğitmemiz, bu yetenekleri ortaya çıkarmamız lazım. Gençlerimize mekan, ortam, ekipman ve hoca hazırlamalıyız. Biz şu anda bunların adımlarını attık ve adım adım yürüyoruz. Şanlıurfa'dan da yarışmada derece alacak olan kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum." sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Dünyanın en büyük havacılık festivali Şanlıurfa'da: Teknofest coşkusu bilim ve kültürü buluşturdu! 7

MİLLİ KANATLAR VE URFA TÜRKÜLERİ BİR ARADA

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, alandaki eşsiz atmosferi özetleyerek, "Şanlıurfa'daki TEKNOFEST coşkusunu ekranlarınıza getiriyoruz. Bir tarafta Urfa'nın muhteşem türküleri, bir tarafta yerli ve milli gururumuz insansız hava araçlarımız, insansız uçağımız ve helikopterlerimiz sergileniyor. TEKNOFEST Şanlıurfa'da coşkuyla devam ediyor, halaylar çekiliyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat detayları ve buradaki coşkuyu paylaştı. Önümüzdeki günlerde de sürecek festivalde alanın tıklım tıklım dolu olduğunu belirtelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım." ifadeleriyle yayını noktaladı.

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