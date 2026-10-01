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Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Murat Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Ceylan, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek kilo verme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 1

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile üne kavuşan ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Murat Ceylan, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 2

Müzikle de ilgilenen Ceylan, geçtiğimiz günlerde takipçilerine albüm müjdesi vermişti. Albümünü sevenleriyle buluşturan Survivor Murat Ceylan, verdiği ilk konserdeki performansıyla da beğeni toplamıştı.

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 3

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak Murat Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ege Kökenli'nin YouTube kanalına konuk olan Ceylan, yüzündeki değişimle bir kez daha dikkat çekti.

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 4

Ünlü sunucunun son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Ceylan'ın görünümü hakkında olumsuz yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, "Güzelim yüzünü mahvetmiş", "Michael Jackson gibi olmuş" ve "Resmen çökmüş" şeklinde yorumlar yaptı.

Ceylan ise kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 5

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ceylan, hakkında yapılan olumsuz yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetinizin bana ve birbirinize karşı olması beni üzüyor. Yoksa ben sabaha kadar bu kadar yağ oranımı düşürdüğümü nedenleriyle anlatsam da asla okumayıp, dinlemeyip yorum yapacaksınız. Peki, acaba haftaya ne diyeceksiniz?"

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 6

Görünümündeki değişimin nedenine de açıklık getiren Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kilo, klipteki rolüm ve canlandırdığım karakter uğruna verilmişti. Şu an mesela saçlarım farklı ve 4 kilo daha fazlayım. Şimdi bu dış görünüş konusuyla tekrardan sizden biri olabildim mi?"

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 7

SURVIVOR KARİYERİYLE TANINDI

Murat Ceylan, 2013 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına Gönüllüler takımında yarışmacı olarak katıldı.

Ceylan, 2018 yılında Survivor All Star'da yarışmacı olarak yer aldı. Aynı yıl Survivor Türkiye'nin sunuculuğunu üstlenmeye başladı.

Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi 8

Uzun yıllardır Survivor Türkiye'nin sunuculuğunu yapan Ceylan, yarışma programıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya devam ediyor.

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