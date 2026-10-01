ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Ceylan, hakkında yapılan olumsuz yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:

"Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetinizin bana ve birbirinize karşı olması beni üzüyor. Yoksa ben sabaha kadar bu kadar yağ oranımı düşürdüğümü nedenleriyle anlatsam da asla okumayıp, dinlemeyip yorum yapacaksınız. Peki, acaba haftaya ne diyeceksiniz?"