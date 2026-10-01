Yüzündeki değişim merak edilmişti! Murat Ceylan’dan açıklama geldi
Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Murat Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Ceylan, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek kilo verme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile üne kavuşan ve uzun yıllardır sunuculuk yapan Murat Ceylan, magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.
Müzikle de ilgilenen Ceylan, geçtiğimiz günlerde takipçilerine albüm müjdesi vermişti. Albümünü sevenleriyle buluşturan Survivor Murat Ceylan, verdiği ilk konserdeki performansıyla da beğeni toplamıştı.
YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Son olarak Murat Ceylan'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ege Kökenli'nin YouTube kanalına konuk olan Ceylan, yüzündeki değişimle bir kez daha dikkat çekti.
Ünlü sunucunun son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Ceylan'ın görünümü hakkında olumsuz yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar, "Güzelim yüzünü mahvetmiş", "Michael Jackson gibi olmuş" ve "Resmen çökmüş" şeklinde yorumlar yaptı.
Ceylan ise kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
Ceylan, hakkında yapılan olumsuz yorumlara şu sözlerle yanıt verdi:
"Benim bağışıklığım yorumlara yüksek ancak sizin bu kadar rahat sallama yetinizin bana ve birbirinize karşı olması beni üzüyor. Yoksa ben sabaha kadar bu kadar yağ oranımı düşürdüğümü nedenleriyle anlatsam da asla okumayıp, dinlemeyip yorum yapacaksınız. Peki, acaba haftaya ne diyeceksiniz?"