İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-6 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgarın 75 kilometre/saat hıza ulaşması beklenirken, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Türkiye, ekim ayının ilk günlerinde sert hava koşullarının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken, birçok bölgede yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji tarafından Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.
MARMARA'DA FIRTINA ALARMI!
Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Batı Karadeniz'de de benzer tablo bekleniyor. Bölgede fırtınanın cuma öğle saatlerinde başlayacağı ve cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarın yanı sıra çok sayıda bölgede sağanak yağış görülecek.