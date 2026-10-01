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İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-6 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgarın 75 kilometre/saat hıza ulaşması beklenirken, yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 1

Türkiye, ekim ayının ilk günlerinde sert hava koşullarının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken, birçok bölgede yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 2

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 3

MARMARA'DA FIRTINA ALARMI!

Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de de benzer tablo bekleniyor. Bölgede fırtınanın cuma öğle saatlerinde başlayacağı ve cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 4

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 5

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarın yanı sıra çok sayıda bölgede sağanak yağış görülecek.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 6

2 EKİM CUMA: YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de yağmur ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 7

3 EKİM CUMARTESİ: FIRTINA SÜRÜYOR

Marmara ve İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Kıyı Ege'de rüzgarlı hava etkisini sürdürecek.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 8

4 EKİM PAZAR: YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Göller Yöresi, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'de de sağanak etkili olacak.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 9

5 EKİM PAZARTESİ: YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLIYOR

Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 10

6 EKİM SALI: BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA YAĞIŞ

Hafta ortasına doğru yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini artıracak. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak görülecek.

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 12

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 13

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 14

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 15

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 17

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da fırtına alarmı! 23 il için sarı kod 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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