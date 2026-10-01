Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı
Diyarbakır'da Yeşilay tarafından hayata geçirilen "dijital detoks" programı, kadın ve çocukları ekranlardan uzaklaştırarak sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyor. Cep telefonlarını belirlenen masaya bırakan kadınlar bez çantalarını boyarken, çocuklar da oyun alanında eğlenerek sosyalleşiyor. Etkinlikte katılımcılar yaklaşık 2 saat boyunca dijital dünyadan uzak kalıp verimli zaman geçiriyor.
Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından kadın ve çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması amacıyla hazırlanan "dijital detoks" programı kapsamında renkli bir etkinlik düzenlendi. Bir kafede belirli periyotlarla gerçekleştirilen atölyeye katılan kadınlar, etkinlik öncesinde cep telefonlarını belirlenen masaya bıraktı.Telefonlardan uzaklaşan katılımcılar, bu kez ellerine fırça ve boya aldı.
Atölyede kadınlar, kendi seçtikleri desenleri bez çantaların üzerine uygulayarak el emeği ürünler ortaya çıkardı. Sanatsal faaliyetlerle vakit geçiren katılımcılar, günlük yaşamda kullanabilecekleri çantaları da kendi tasarımlarıyla hazırladı.
Etkinlik boyunca telefonların yerine sohbet, üretim ve sosyalleşme vardı.
Programa çocuklarıyla katılan annelerin minik misafirleri için de özel bir alan oluşturuldu. Çocuklar, oyun ablası eşliğinde oyun alanında vakit geçirerek hem eğlendi hem de dijital ekranlardan uzak kaldı.
Böylece etkinlikte hem çocukların hem de ebeveynlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi hedeflendi.
Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammet Hünerli, dijital bağımlılığın yalnızca çocukları değil, gençleri ve kadınları da etkilediğine dikkat çekti.
Hünerli, kadınların yaklaşık 2 saat boyunca ekranlardan tamamen uzak kaldığını belirterek, bu zamanı sanatsal faaliyetlerle değerlendirdiklerini ifade etti.
Hünerli, etkinliklerle katılımcıların telefonlarını bir kenara bırakarak farklı uğraşlara yönelmeyi öğrendiğini söyledi. Kadınların yaptıkları çalışmaları günlük yaşamlarında kullanabildiğini belirten Hünerli, bazı katılımcıların ilerleyen süreçte Yeşilay gönüllüsü olmak istediğini aktardı.