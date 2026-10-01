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Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Diyarbakır'da Yeşilay tarafından hayata geçirilen "dijital detoks" programı, kadın ve çocukları ekranlardan uzaklaştırarak sosyal ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyor. Cep telefonlarını belirlenen masaya bırakan kadınlar bez çantalarını boyarken, çocuklar da oyun alanında eğlenerek sosyalleşiyor. Etkinlikte katılımcılar yaklaşık 2 saat boyunca dijital dünyadan uzak kalıp verimli zaman geçiriyor.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 1

Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından kadın ve çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması amacıyla hazırlanan "dijital detoks" programı kapsamında renkli bir etkinlik düzenlendi. Bir kafede belirli periyotlarla gerçekleştirilen atölyeye katılan kadınlar, etkinlik öncesinde cep telefonlarını belirlenen masaya bıraktı.Telefonlardan uzaklaşan katılımcılar, bu kez ellerine fırça ve boya aldı.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 2

Atölyede kadınlar, kendi seçtikleri desenleri bez çantaların üzerine uygulayarak el emeği ürünler ortaya çıkardı. Sanatsal faaliyetlerle vakit geçiren katılımcılar, günlük yaşamda kullanabilecekleri çantaları da kendi tasarımlarıyla hazırladı.

Etkinlik boyunca telefonların yerine sohbet, üretim ve sosyalleşme vardı.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 3

Programa çocuklarıyla katılan annelerin minik misafirleri için de özel bir alan oluşturuldu. Çocuklar, oyun ablası eşliğinde oyun alanında vakit geçirerek hem eğlendi hem de dijital ekranlardan uzak kaldı.

Böylece etkinlikte hem çocukların hem de ebeveynlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi hedeflendi.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 4

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammet Hünerli, dijital bağımlılığın yalnızca çocukları değil, gençleri ve kadınları da etkilediğine dikkat çekti.

Hünerli, kadınların yaklaşık 2 saat boyunca ekranlardan tamamen uzak kaldığını belirterek, bu zamanı sanatsal faaliyetlerle değerlendirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 5

Hünerli, etkinliklerle katılımcıların telefonlarını bir kenara bırakarak farklı uğraşlara yönelmeyi öğrendiğini söyledi. Kadınların yaptıkları çalışmaları günlük yaşamlarında kullanabildiğini belirten Hünerli, bazı katılımcıların ilerleyen süreçte Yeşilay gönüllüsü olmak istediğini aktardı.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 6

Etkinliğe katılan Şafia Erbil de çalışmanın kendilerine iyi geldiğini belirtti. Çanta boyama sırasında desen seçme, renk belirleme ve tasarım yapmanın dijital dünyayı unutturduğunu söyleyen Erbil, etkinlik boyunca katılımcıların cep telefonlarına yönelmediğini ifade etti.

Erbil, çocuklarıyla gelen annelerin de etkinliğe dahil olduğunu ve ortak kararlarla desenler seçtiğini anlattı.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 7

Erbil, son dönemde sosyal medya hesaplarını kapattığını belirterek, etkinlikte insanların birbirleriyle tanışmasının ve birlikte üretmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Çocuklarla ebeveynler arasındaki etkileşimin de arttığını söyleyen Erbil, çalışmanın aile içindeki iletişime katkı sağladığını ifade etti.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 8

Etkinliğe katılan Sabriye Malkoç da Yeşilay sayesinde cep telefonu ve sosyal medyadan uzaklaştıklarını söyledi.

Malkoç, tasarladığı çantayı günlük hayatında kullanacağını belirterek, her kullandığında teknoloji bağımlılığının zararlarını hatırlayacağını dile getirdi.

Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı 9

Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı Muhammet Hünerli, bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen farkındalık ve dijital detoks çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Etkinliklerde kadın, çocuk ve gençlerin ekranlardan uzaklaşarak sosyal ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi hedefleniyor.

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