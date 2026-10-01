Diyarbakır’da dijital detoks! Kadınlar telefonu bıraktı, çocuklar oyunlara daldı

Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından kadın ve çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması amacıyla hazırlanan "dijital detoks" programı kapsamında renkli bir etkinlik düzenlendi. Bir kafede belirli periyotlarla gerçekleştirilen atölyeye katılan kadınlar, etkinlik öncesinde cep telefonlarını belirlenen masaya bıraktı.Telefonlardan uzaklaşan katılımcılar, bu kez ellerine fırça ve boya aldı.

Etkinlik boyunca telefonların yerine sohbet, üretim ve sosyalleşme vardı.

Atölyede kadınlar, kendi seçtikleri desenleri bez çantaların üzerine uygulayarak el emeği ürünler ortaya çıkardı. Sanatsal faaliyetlerle vakit geçiren katılımcılar, günlük yaşamda kullanabilecekleri çantaları da kendi tasarımlarıyla hazırladı.

Programa çocuklarıyla katılan annelerin minik misafirleri için de özel bir alan oluşturuldu. Çocuklar, oyun ablası eşliğinde oyun alanında vakit geçirerek hem eğlendi hem de dijital ekranlardan uzak kaldı.

Böylece etkinlikte hem çocukların hem de ebeveynlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi hedeflendi.