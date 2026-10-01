Bakan Çiftçi, "Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi. Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi. 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor" dedi.

Olayın haber alınmasının ardından Soma'daki sağlık ekipleri alarm durumuna geçti. (Fotoğraf: DHA)

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Bölgedeki gelişmeleri yerinden takip eden A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Yaklaşık iki saat önce özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisini aldık. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle şu ana kadar 2 maden işçisi kurtarıldı ve sağlık durumları iyi. Göçük altında kalan diğer 5 işçiye ulaşmak için kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor." ifadelerini kullandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Maden ocağındaki hareketliliği ve ekiplerin koordineli çalışmasını vurgulayan Ayçe, "Şu anda maden ocağının ilk girişindeyiz. Buradan itibaren güvenlik güçleri geçişe izin vermiyor. Göçüğün meydana gelmesinin ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri hızla sevk edildi. Tüm arama kurtarma ekipleri, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri madene giriş yaptılar. Göçüğün bulunduğu bölgede çalışmalarını dikkatli ve koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. Amaç, göçük altında kalan işçilere mümkün olan en kısa sürede ulaşıp onları sağlıklı bir şekilde çıkarmak." sözleriyle aktardı.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirten Sefer Ayçe, "Ailelerin bu noktaya kadar gelmesine izin verilmiyor, orada da endişeli bir bekleyiş var. İçeriden gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Araçlarında bekleyen ailelerin gözü kulağı gelecek müjdeli haberde." ifadelerini kullandı. Madenin fiziki şartlarına da değinen Ayçe, "Buradan sonra madenin içeriye doğru yaklaşık 5 kilometrelik bir yolu daha bulunuyor, orası madenin asıl giriş noktası." sözleriyle aktardı.