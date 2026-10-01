Test sonucu pozitif çıkan Afra Saraçoğlu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu, yurt dışındayken evinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna veya yasa dışı maddeye rastlanmadığını da ifade etti.

Saraçoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı madde kullanılmasına kesinlikle karşıyım, hayatımda yeri yok ve asla da olmayacak. Beni merak eden, güvenen ve destekleyen herkese sonsuz sevgiler."