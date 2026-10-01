Melis Sezen ve Melisa Şenolsun’un uyuşturucu test sonucu belli oldu: Biri pozitif, biri negatif
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncular Melisa Şenolsun ve Melis Sezen'in test sonuçları belli oldu. Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edilirken Sezen'in uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü ismin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirilmişti.
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melisa Şenolsun ve Nilperi Şahinkaya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
ADLİ TIP KURUMU'NDA TEST VERDİLER
Yurt dışında oldukları tespit edilen bazı isimler hakkında yakalama kararı çıkarılırken Aras Bulut İynemli, "Sefo" lakaplı şarkıcı Seyfullah Sağır, oyuncu Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
MELİSA ŞENOLSUN POZİTİF, MELİS SEZEN NEGATİF ÇIKTI
Oyuncular Melisa Şenolsun ve Melis Sezen'in uyuşturucu testi sonuçları ortaya çıktı.
Burak Doğan'ın haberine göre, Melisa Şenolsun'dan alınan saç örneğinde "kokain" tespit edildi.
Melis Sezen'in uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA PAYLAŞTI: "NEGATİFİM"
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Nilperi Şahinkaya da test sonucunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Şahinkaya, kendisinden alınan kan, saç ve idrar örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını açıklamıştı.
"TEST SONUCUM NEGATİF"
Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirtmişti.
Ünlü oyuncu açıklamasında, "Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir." ifadelerini kullanmıştı.
UYUŞTURUCU İDDİALARINA "İTİBAR SUİKASTI" DEMİŞTİ
Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Melis Sezen, uyuşturucu kullandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.
Sezen, söz konusu ihbarın kendisine yönelik bir "itibar suikastı" olduğunu ifade etmişti.