Tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Aysel Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden olmak üzere 5 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.