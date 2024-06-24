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Hırvatistan - İtalya | CANLI

Giriş: 24.06.2024 22:16 Güncelleme: 24.06.2024 22:20
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Hırvatistan - İtalya | CANLI

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. B grubunda oynanan son hafta maçında Hırvatistan ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncü hafta maçları devam ediyor.

Son hafta maçında Hırvatistan ile İtalya kozlarını paylaşıyor.

HIRVATİSTAN - İTALYA MAÇI İLK 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Sucic, Pasalic, Kramaric.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian, Barella, Jorginho, Raspadori, Pellegrini, Dimarco, Retegui.

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