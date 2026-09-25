Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada karanlık bir ağ deşifre ediliyor. Soruşturmada, zehirlenme iddialarını aydınlatacak kritik doku örneklerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'na "Su sebili takacağım" bahanesiyle giren firari hırsız yakalandı. 25 suç kaydı bulunan şüphelinin, delil karartmış olabileceği şüphesiyle ifadesi alınacak.
Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Kozinoğlu'nun zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumuna, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdiği ortaya çıkmıştı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumuna giren bir hükümlü olduğu saptandı.
ŞÜPHE ÇEKMİŞTİ
Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri yaptığı jet açıklamada, yalnızca 2 personelin cüzdanının çalındığını iddia etmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.
İFADESİ ALINACAK
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, skandal olayın kilit ismi olan ve çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü Gürsoy Erinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.