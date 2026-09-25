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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada karanlık bir ağ deşifre ediliyor. Soruşturmada, zehirlenme iddialarını aydınlatacak kritik doku örneklerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu'na "Su sebili takacağım" bahanesiyle giren firari hırsız yakalandı. 25 suç kaydı bulunan şüphelinin, delil karartmış olabileceği şüphesiyle ifadesi alınacak.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 1

Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 2

Kozinoğlu'nun zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumuna, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdiği ortaya çıkmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 3

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevinden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumuna giren bir hükümlü olduğu saptandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 4

ŞÜPHE ÇEKMİŞTİ
Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri yaptığı jet açıklamada, yalnızca 2 personelin cüzdanının çalındığını iddia etmişti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 5

İFADESİ ALINACAK
Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, skandal olayın kilit ismi olan ve çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlü Gürsoy Erinci'nin 'şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 6

"SU SEBİLİ TAKACAĞIM" DİYEREK GİRİŞ YAPMIŞ
Tespitlere göre Erinci, 22 Kasım 2011 tarihinde kuruma "Su sebili takacağım" bahanesiyle giriş yaptı. Doku incelemelerinin sürdüğü ve Kozinoğlu'na ait kritik numunelerin yer aldığı dairede bir süre yalnız kalan Erinci'nin, bu esnada kan ve doku örneklerini değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Başsavcılık, olayın oluş şekli, işlendiği yer ve zamanı dikkate alarak "delil karartma" şüphesini derinlemesine araştırıyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 7

SADECE 10 GÜN SONRA
Kozinoğlu'nun şüpheli vefatının ardından, zehirlenme iddialarını netleştirmek üzere kritik doku ve kan örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Ancak numunelerin kuruma ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra, koruma altındaki binada skandal bir hırsızlık olayı yaşandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 8

ÜSTÜ KAPATILDI
Kritik otopsi sürecinde yaşanan bu firari sızmanın ardından dönemin Adli Tıp Kurumu yetkilileri jet bir açıklama yaparak kurumdan yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığını iddia etmiş ve olayı basit bir hırsızlık gibi yansıtmıştı.
Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü titiz soruşturma, olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını, organize bir delil karartma operasyonu olabileceğini netleştirdi.
'Şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilen Gürsoy Erinci'ye, şüpheli hırsızlık olayına ilişkin yeni sorular sorulacak.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 9

25 SUÇ KAYDI VAR
Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde, Ankara Sincan Açık Cezaevinden 17 Ekim 2011'de izin ihlali yaparak kaçan ve hırsızlık-dolandırıcılıktan 25 ayrı suç kaydı bulunan Gürsoy Erinci'nin, firar ettikten sonra özel olarak İstanbul'a geldiği ve Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesine sızdığı saptandı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp hırsızlığı: “Su sebili takacağım” diyerek giren şüpheli yakalandı 10

SIR PERDESİ ARALANACAK
Bahçelievler'de de benzer hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen ve Iğdır'da cezaevinde hükümlü bulunan Erinci'nin vereceği ifadenin, Kozinoğlu'nun gizemli ölümündeki sır perdesini aralaması bekleniyor. Soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

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