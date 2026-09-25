"SU SEBİLİ TAKACAĞIM" DİYEREK GİRİŞ YAPMIŞ

Tespitlere göre Erinci, 22 Kasım 2011 tarihinde kuruma "Su sebili takacağım" bahanesiyle giriş yaptı. Doku incelemelerinin sürdüğü ve Kozinoğlu'na ait kritik numunelerin yer aldığı dairede bir süre yalnız kalan Erinci'nin, bu esnada kan ve doku örneklerini değiştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Başsavcılık, olayın oluş şekli, işlendiği yer ve zamanı dikkate alarak "delil karartma" şüphesini derinlemesine araştırıyor.

SADECE 10 GÜN SONRA

Kozinoğlu'nun şüpheli vefatının ardından, zehirlenme iddialarını netleştirmek üzere kritik doku ve kan örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Ancak numunelerin kuruma ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra, koruma altındaki binada skandal bir hırsızlık olayı yaşandı.

ÜSTÜ KAPATILDI

Kritik otopsi sürecinde yaşanan bu firari sızmanın ardından dönemin Adli Tıp Kurumu yetkilileri jet bir açıklama yaparak kurumdan yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığını iddia etmiş ve olayı basit bir hırsızlık gibi yansıtmıştı.

Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü titiz soruşturma, olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını, organize bir delil karartma operasyonu olabileceğini netleştirdi.

'Şüpheli' sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilen Gürsoy Erinci'ye, şüpheli hırsızlık olayına ilişkin yeni sorular sorulacak.

25 SUÇ KAYDI VAR

Sabah'ın haberine göre yapılan incelemelerde, Ankara Sincan Açık Cezaevinden 17 Ekim 2011'de izin ihlali yaparak kaçan ve hırsızlık-dolandırıcılıktan 25 ayrı suç kaydı bulunan Gürsoy Erinci'nin, firar ettikten sonra özel olarak İstanbul'a geldiği ve Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesine sızdığı saptandı.