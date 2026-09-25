Katil Netanyahu'nun BM'deki bombalı konuşmasının arka planında ne var? A Haber'de çarpıcı yorum: "Saldırı hazırlığının habercisi"
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 81. BM Genel Kurulu'na bomba ile çıkması, şovun arka planında ne olduğu sorularını da beraberinde getirdi. A Haber'e konuk olan gazeteci Güngör Yavuzaslan, katil Netanyahu'nun hamlesine dikkat çekerek Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'daki hareketliliğin örtülü bir plan olabileceğini vurgulayarak "İsrail genel bir saldırıya hazırlanıyor olabilir." ifadelerini kullandı.
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 81. BM Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça ifadeler kullandı.
SALONU TERK EDEREK PROTESTO ETTİLER
Netanyahu'nun kürsüye çıkmasıyla birçok ülkenin temsilcisi, İsrail'in Gazze'deki soykırımı, Suriye ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle protesto ederek Genel Kurul salonunu terk etti.
Boş salona konuşan Gazze kasabı Netanyahu'nun elindeki bombayla konuşma yapması, dünya gündeminde tepkilere neden oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A YÖNELİK HADSİZ SÖZLER
Eli kanlı Binyamin Netanyahu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alarak, "Erdoğan Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Gazetecileri ve siyasi muhalifleri öldürüyor ve bu konuda bir rekor elinde bulunduruyor. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız." dedi.
Türkiye'den ve dünyadan Netanyahu'nun açıklamalarına sert tepki gösterilirken, bebek katili hakkında sosyal medyada #NetanyahuCenturysMurderer (Yüzyılın katili Netanyahu) etiketiyle peş peşe paylaşımlar yapıldı.
A Haber'e konuk olan gazeteci Güngör Yavuzaslan ve siyaset bilimci Elif Şahin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun skandallarla dolu ifadelerini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"NETANYAHU SİYONİZMİN VÜCUT BULMUŞ HALİDİR"
Bölgedeki gelişmelerin büyük resim çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Detaylara takılmadan büyük fotoğrafı iyi okumamız lazım. Netanyahu, siyonizmin vücut bulmuş halidir. Koltuğunu korumak ve vahşetine devam etmek için bütün tuşlara basar. Şimdi soru şu; Trump, Netanyahu'nun baskısına karşı nasıl bir hamle atacak? Asıl sormamız gereken soru bu. Böyle tavizler mi verecek yoksa Gazze'deki o imzasının altında durup o Gazze barış planını uygulayabilecek mi? Ne oldu Gazze barış planı? İkinci evreye neden geçilmedi? Her gün 900 TIR'a yakın yardım girmesi lazım, neden girmiyor? Nerede istikrar gücü? Hamas masadaki bütün taahhütlerini yerine getirdi; silah bırakma hariç, çünkü sarı hattan tamamen çekilmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
"SİYONİZM DURMAZ, UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR"
İsrail'in Gazze'deki fiili işgalini haritalar üzerinden anlatan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Burada çok uyanık olmamız lazım. Şu anda Gazze Şeridi'nin yüzde 52'si 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal edildi. Haritayı açalım; Cumhurbaşkanımızın gösterdiği o çok değerli haritalar gibi Gazze'nin yüzde 52'si ya da yüzde 57'si fiili işgal altında. Çekilecekleri yere neden karakol yapıyorlar, neden çelik bariyerler oluşturuyorlar? Söyleyeyim size; gayrimeşru yerleşimcileri Gazze'ye getirmeye çalışıyorlar. Siyonizm durmaz, uyanık olmamız gerekir. Bu, örtülü bir şekilde işgali kabul ettirmedir. Günün sonunda 'Biz buradayız, çekilmiyoruz' diyecekler. Kim çıkartacak İsrail'i oradan? Hangi güç çıkartacak?" ifadelerini kullandı.
"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BOSNA'DA YOĞUN BAKIMA GİRDİ, GAZZE'DE ÖLDÜ"
Birleşmiş Milletler'in küresel krizler karşısındaki çöküşüne sert tepki gösteren gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Birleşmiş Milletler yok, birleşemeyen milletler var. Birleşmiş Milletler Gazze'de öldü. El-Fatiha, öldü! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Refah Kapısı'nda ağladı, kendi personeli öldü, dünyayı ayağa kaldıramadılar. Cumhurbaşkanımız söylüyor; 'Bu Birleşmiş Milletler ne iş yapar?' diyor. Beş maddelik reform öneriyor. Gazze'de çocuklar ölürken Birleşmiş Milletler, ABD'nin vetosundan dolayı karar alamadı, ayağa kalkması lazımdı" sözleriyle aktardı.
"GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR NORMALLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"
İsrail'in sadece Gazze'de değil Lübnan'da da büyük bir yıkım gerçekleştirdiğini vurgulayan siyaset bilimci Elif Şahin, "Yalnızca Gazze'de değil, Lübnan'da saldırılar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda İsrail Savunma Bakanı kendi ulusal medyasını toplayarak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Diyor ki orada medya temsilcilerine; 'Neden bir sansür uyguluyorsunuz? Gidip bizim boşalttığımız bu köyleri neden yayınlamıyorsunuz? Biz orayı öyle bir hale getirdik ki geri döndüklerinde yerleşecek ev bırakmadık' diyor. Bunu biz uluslararası medya kanalları aracılığıyla öğreniyoruz. Peki bu uluslararası kurumlar nerede? En ufak bir kınama bile yok. Yani o kadar bölgede yerleşik ve normalleşmiş bir teröre şahit tutuluyoruz ki biz çok uzun zamandır." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.
"SİYONİST İSRAİL GENEL BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR"
Bölgedeki askeri hareketliliğe dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulunan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Şimdi bu BM kürsüsündeki bombalı görüntüye de dikkat etmek lazım, A Haber'de bir öngörümü söyleyeyim; siyonist İsrail genel bir saldırıya hazırlanıyor olabilir. Ürdün Kralı'nın konuşması da bunun sinyali; çok ağır, bugüne kadar İsrail'e karşı yapmadığı bir konuşmayı gerçekleştirdi. Hem Suriye'nin işgal altındaki bölgesinde aldıkları pozisyon, hem bu mühimmatlar genel bir saldırı hazırlığının habercisi. Bakın Batı Şeria'ya dikkat edelim; Batı Şeria'da son günlerde siyonist işgalciler hareketlendiler, ev yıkıyorlar. Ramallah'a girmiyorlardı, Ramallah'a girmeye başladılar. Bu çok önemli, örtülü bir planları var. Onun için biz Filistin mücadelesini, işgal altındaki Filistin'i ve bu işgalcilerin yaptıklarını sürekli gündemde tutup mücadele etmemiz gerekir." sözleriyle uyarısını noktaladı.