İsrail'in Gazze'deki fiili işgalini haritalar üzerinden anlatan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Burada çok uyanık olmamız lazım. Şu anda Gazze Şeridi'nin yüzde 52'si 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal edildi. Haritayı açalım; Cumhurbaşkanımızın gösterdiği o çok değerli haritalar gibi Gazze'nin yüzde 52'si ya da yüzde 57'si fiili işgal altında. Çekilecekleri yere neden karakol yapıyorlar, neden çelik bariyerler oluşturuyorlar? Söyleyeyim size; gayrimeşru yerleşimcileri Gazze'ye getirmeye çalışıyorlar. Siyonizm durmaz, uyanık olmamız gerekir. Bu, örtülü bir şekilde işgali kabul ettirmedir. Günün sonunda 'Biz buradayız, çekilmiyoruz' diyecekler. Kim çıkartacak İsrail'i oradan? Hangi güç çıkartacak?" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmelerin büyük resim çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Gazeteci Güngör Yavuzaslan, "Detaylara takılmadan büyük fotoğrafı iyi okumamız lazım. Netanyahu, siyonizmin vücut bulmuş halidir. Koltuğunu korumak ve vahşetine devam etmek için bütün tuşlara basar. Şimdi soru şu; Trump, Netanyahu'nun baskısına karşı nasıl bir hamle atacak? Asıl sormamız gereken soru bu. Böyle tavizler mi verecek yoksa Gazze'deki o imzasının altında durup o Gazze barış planını uygulayabilecek mi? Ne oldu Gazze barış planı? İkinci evreye neden geçilmedi? Her gün 900 TIR'a yakın yardım girmesi lazım, neden girmiyor? Nerede istikrar gücü? Hamas masadaki bütün taahhütlerini yerine getirdi; silah bırakma hariç, çünkü sarı hattan tamamen çekilmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in genel bir saldırı hazırlığında olabileceğine dikkat çekti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ SALDIRILAR NORMALLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

İsrail'in sadece Gazze'de değil Lübnan'da da büyük bir yıkım gerçekleştirdiğini vurgulayan siyaset bilimci Elif Şahin, "Yalnızca Gazze'de değil, Lübnan'da saldırılar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda İsrail Savunma Bakanı kendi ulusal medyasını toplayarak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Diyor ki orada medya temsilcilerine; 'Neden bir sansür uyguluyorsunuz? Gidip bizim boşalttığımız bu köyleri neden yayınlamıyorsunuz? Biz orayı öyle bir hale getirdik ki geri döndüklerinde yerleşecek ev bırakmadık' diyor. Bunu biz uluslararası medya kanalları aracılığıyla öğreniyoruz. Peki bu uluslararası kurumlar nerede? En ufak bir kınama bile yok. Yani o kadar bölgede yerleşik ve normalleşmiş bir teröre şahit tutuluyoruz ki biz çok uzun zamandır." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.