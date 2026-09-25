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Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin saldırılarının ardından Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında üst düzey ve acil bir toplantı düzenlemeye hazırlanıyor. Üç ülkenin genelkurmay başkanlarının Suudi Arabistan'a verilebilecek desteği görüşmesi bekleniyor.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 1

Yemen'deki İran yanlısı Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması, bölgede yeni bir güvenlik hareketliliğini beraberinde getirdi.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 2

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil ve üst düzey bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a verilebilecek destek seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 3

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALDI, MEKKE ANLAŞMASI GÜNDEME GELDİ

Reuters'ın aktardığına göre Husiler perşembe günü Suudi Arabistan'daki hedeflere onlarca füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan makamları ise Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin önlendiğini açıkladı.

Saldırılar, Yemen'deki çatışmaların Suudi Arabistan topraklarına ve enerji altyapısına yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Suudi Arabistan daha önce Mekke, Cidde ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol limanı Yanbu'nun da aralarında bulunduğu bölgelerde acil durum uyarıları yayımlamıştı.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 4

ANKARA, RİYAD VE İSLAMABAD AYNI MASADA

Reuters'a göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan dışişleri bakanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde bir araya geldi.

Üç ülke, Mekke ve Suudi Arabistan'daki diğer sivil hedeflere yönelik saldırıları kınarken Riyad'ın kendisini savunma hakkını teyit etti.

Asıl dikkat çeken adım ise üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı yapması için hazırlıkların başlatılması oldu.

Reuters'ın aktardığı Suudi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, toplantıda Mekke Anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a nasıl destek verilebileceğinin görüşüleceği belirtildi.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 5

"BİRİNE SALDIRI, HEPSİNE SALDIRIDIR"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenlik açısından kritik maddesi de yeniden gündeme geldi.

Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, tüm taraflara yönelik saldırı olarak kabul ediliyor.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan anlaşmayı 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalamıştı. Anlaşmanın amacı üç ülke arasındaki ortak caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini artırmak olarak açıklanmıştı.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 6

Bu nedenle Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşması, anlaşmanın kuruluşundan kısa süre sonra karşı karşıya kaldığı önemli güvenlik sınavlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Ancak şu aşamada Reuters'ın haberinde Türkiye veya Pakistan'ın Yemen'de doğrudan askeri operasyona katılacağına ilişkin bir karar bulunduğu belirtilmiyor. Gündemdeki adım, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının Suudi Arabistan'a destek seçeneklerini görüşmesi.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 7

SUUDİ DİN OTORİTESİNDEN ASKERLERE DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın en üst düzey dini otoritesi de ülke askerlerine Husilerle mücadele konusunda çağrıda bulundu.

Reuters'ın aktardığı Suudi resmi açıklamasına göre ülkenin başmüftüsü, Husiler iktidardan uzaklaştırılıncaya kadar mücadele etmek üzere askerlerin "hayatlarını feda etmeye hazır olmaları" gerektiğini söyledi.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 8

İRAN'DAN DESTEKLEDİĞİ HUSİLER İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bölgede tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Husilerle arasına mesafe koyan bir açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, Fox News'e verdiği röportajda "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur." dedi.

Reuters, bu açıklamanın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığını duyurmasından kısa süre önce geldiğine dikkat çekti.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 9

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN İRAN'DAN ABD'YE TEKLİF

Bölgedeki gerilim yalnızca Yemen ve Suudi Arabistan hattıyla sınırlı değil.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın arabulucular üzerinden Washington'a bir teklif ilettiğini açıkladı.

İran'ın önerisine göre tüm cephelerde çatışmaların sona ermesi karşılığında ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması, dondurulan İran fonlarını serbest bırakması ve petrol yaptırımlarından feragat etmesi öngörülüyor.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 10

Arakçi, şartların karşılanması halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını söyledi.

Reuters'a göre İran'ın bu hamlesi, ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden canlandırılmaya çalışıldığı bir dönemde geldi.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 11

MEKKE ANLAŞMASI NEDİR?

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı.

Anlaşmanın temel amacı üç ülke arasındaki kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini artırmak.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 12

Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının üç ülkenin tamamına yönelik saldırı kabul edilmesi.

Anlaşma ayrıca üç ülke arasındaki savunma işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesini öngörüyor.

Husilerin Suudi Arabistan saldırıları sonrası Türkiye, Pakistan ve Riyad arasında Mekke Anlaşması kapsamında acil toplantı hazırlığı 13

Reuters'ın 25 Eylül tarihli haberine göre, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrasında anlaşma kapsamında üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı yapması için hazırlıklar başladı.

Şimdilik açıklanan çerçeve, Suudi Arabistan'a verilebilecek desteğin görüşülmesi aşamasında. Türkiye veya Pakistan'ın Husilere karşı doğrudan askeri harekata katılacağına ilişkin ise resmi bir açıklama bulunmuyor.

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