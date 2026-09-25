Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil ve üst düzey bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda, Husilerin saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a verilebilecek destek seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.

Suudi Arabistan daha önce Mekke, Cidde ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki önemli petrol limanı Yanbu'nun da aralarında bulunduğu bölgelerde acil durum uyarıları yayımlamıştı.

Saldırılar, Yemen'deki çatışmaların Suudi Arabistan topraklarına ve enerji altyapısına yönelik baskıyı artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Suudi Arabistan makamları ise Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin önlendiğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Husiler perşembe günü Suudi Arabistan'daki hedeflere onlarca füze ve insansız hava aracı fırlattıklarını duyurdu.

Asıl dikkat çeken adım ise üç ülkenin genelkurmay başkanlarının acil toplantı yapması için hazırlıkların başlatılması oldu.

Üç ülke, Mekke ve Suudi Arabistan'daki diğer sivil hedeflere yönelik saldırıları kınarken Riyad'ın kendisini savunma hakkını teyit etti.

Reuters'a göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan dışişleri bakanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde bir araya geldi.

"BİRİNE SALDIRI, HEPSİNE SALDIRIDIR"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel güvenlik açısından kritik maddesi de yeniden gündeme geldi.

Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, tüm taraflara yönelik saldırı olarak kabul ediliyor.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan anlaşmayı 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalamıştı. Anlaşmanın amacı üç ülke arasındaki ortak caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini artırmak olarak açıklanmıştı.