Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası

Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği öne sürüldü. Dosyada, 285 bin euroluk estetik borcu ve sahte belge iddialarına ilişkin belgelerin yanı sıra eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın suç duyurusu da yer aldı.

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın daha önce Almanya'da oturum izni almak amacıyla sahte belge düzenlediği, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikâyet ve suç duyurusuyla ortaya çıkmıştı. Söz konusu iddia SABAH tarafından gündeme getirilmişti. Yılmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ALMANYA'DAN HAPİS KARARI SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği ortaya çıktı.

BORÇLARIN FATURASI AĞIR OLDU İddialara göre soruşturma, Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile yüz vitamini tedavileri gibi estetik uygulamaların ücretlerini ödememesi üzerine başlatıldı. Almanya'daki savcılık, polis ve alacaklı kişi ve kurumların başvuruları üzerine sürecin yürütüldüğü belirtildi.

ESKİ SEVGİLİSİ BORÇLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ ÖDEDİ Geçirdiği operasyonlar ve hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları ile icra işlemleri nedeniyle Biran Damla Yılmaz'ın toplam borcunun yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı öne sürüldü. Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bir bölümünün Aydın tarafından ödendiği öğrenildi.