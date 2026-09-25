-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği öne sürüldü. Dosyada, 285 bin euroluk estetik borcu ve sahte belge iddialarına ilişkin belgelerin yanı sıra eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın suç duyurusu da yer aldı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 1

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın daha önce Almanya'da oturum izni almak amacıyla sahte belge düzenlediği, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikâyet ve suç duyurusuyla ortaya çıkmıştı. Söz konusu iddia SABAH tarafından gündeme getirilmişti. Yılmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 2

ALMANYA'DAN HAPİS KARARI

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı sürecinde 6 ay hapis cezası kararı verildiği ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 3

BORÇLARIN FATURASI AĞIR OLDU

İddialara göre soruşturma, Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile yüz vitamini tedavileri gibi estetik uygulamaların ücretlerini ödememesi üzerine başlatıldı. Almanya'daki savcılık, polis ve alacaklı kişi ve kurumların başvuruları üzerine sürecin yürütüldüğü belirtildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 4

ESKİ SEVGİLİSİ BORÇLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ ÖDEDİ

Geçirdiği operasyonlar ve hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddiaları ile icra işlemleri nedeniyle Biran Damla Yılmaz'ın toplam borcunun yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı öne sürüldü. Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bir bölümünün Aydın tarafından ödendiği öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 5

YAKALAMA KARARI KAPIDA

Abdurrahman Aydın'ın elinde bulunan belgeler, Hamburg Türk Konsolosluğu'nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirilerek onaylandı. Apostil, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin başka bir ülkede resmi belge olarak kullanılabilmesini sağlayan uluslararası doğrulama işlemidir.

Daha önce "yalan" ve "sahte" olduğu ileri sürülen belgelerin Alman mahkemeleri ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanması, dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 6

Öte yandan yaklaşık 285 bin euroya ulaşan borç kalemlerinin de dosyada yer aldığı belirtildi. Belgelerin Türkiye'de yapılacak hukuki başvurularda kullanılacağı öğrenildi.

Ayrıca Yılmaz hakkında Almanya'da verilebilecek olası bir yakalama kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı da uluslararası adli iş birliği prosedürleri kapsamında değerlendirilecek.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 7

BORÇ İDDİASI BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

16 Haziran 2026'da "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın estetik işlemlere ait faturaları ödemediği gerekçesiyle Almanya'da arandığını ileri sürmüştü. Programda ekrana getirilen faturalarda yer alan toplam tutarın 144 bin euro olduğu belirtilmişti.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da hapis şoku! Sahte belge ve yüz binlerce euroluk borç iddiası 8

Üstündağ'ın iddiasına göre hastane faturaları doğrudan Biran Damla Yılmaz adına düzenlenmişti. Programda ayrıca Hamburg mahkemelerinin Yılmaz'ı mali beyan vermeye çağırdığı, ardından icra işlemlerinin başlatıldığı ve Hamburg'da hakkında bir yakalama kararı bulunduğu ileri sürülmüştü.

Aradan geçen yaklaşık üç aylık süreçte ise söz konusu borcun 285 bin euroya ulaştığı iddia edildi.

Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek
Sonraki Galeri
Güllü davasında perde aralanıyor! O geceye ilişkin 4 tanık dinlenecek
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin