Şirket yönetiminin bu yöntemi çalışanları kontrol altında tutmak ve organizasyonun içinden bilgi sızmasını engellemek amacıyla kullandığı değerlendirildi.

Ofislerde kullanılan bütün bilgisayarların bilişim görevlileri tarafından özel koruma şifreleriyle kilitlendiği belirtildi. Çalışanlardan gizlenen bu şifrelerle sistemlere uzaktan erişildiği ve personelin faaliyetlerinin anlık olarak izlendiği anlatıldı.

MAĞDURLARIN PARASIYLA YILDA DÖRT LÜKS PARTİ

Şirketlerde yılda dört kez büyük ve lüks partiler düzenlendiği, Robert İlker Hason ile eşi Karolin Hason'un da bu organizasyonlara katıldığı ifade edildi. Karolin Hason'un şirket bünyesinde "Me" adlı özel bir motivasyon ekibi kurduğu kaydedildi.

Ümit Bolat'ın eğlence amacıyla ofisteki nakit paraları havaya saçtığı iddiası da şüpheli ifadelerine yansıdı. Söz konusu partilerin mağdurlardan alınan paralarla finanse edildiği öne sürüldü.

RESMİ KAYDI OLMAYAN YABANCI ÇALIŞANLAR

Facto şirketinde mutfak görevlisi olarak çalışan Murat Demirbaş, şirketin asıl sahibinin İsrail vatandaşı Amit Ygal olduğunu beyan etti. Demirbaş, Rusya vatandaşı Maksym Verzilov'un ise ikinci patron konumunda bulunduğunu söyledi.

Şirketlerde resmi çalışma kaydı bulunmayan Pakistan uyruklu çok sayıda çağrı merkezi personelinin çalıştırıldığı ileri sürüldü. İdari bölümlerde Türkçe konuşulmasının kesinlikle yasak olduğu da ifadelerde yer aldı.