Siyonist finans şebekesinde dehşet dökümleri: 3 milyar dolarlık çetenin "İsrail mafyası" tehditleri deşifre oldu
İstanbul merkezli yürütülen ve İsrail vatandaşları tarafından yönetilen 3 milyar dolarlık dev yasa dışı forex şebekesine yönelik soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin kan donduran itirafları adli dosyaya girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikatta ifade veren 3 eski çalışan, organizasyonun para kaynağını sorgulayanların "İsrail mafyası" ile tehdit edildiğini, personelin şifreli yazılımlarla anlık izlendiğini ve kaçak işçi çalıştırılarak milyarlarca liranın nakit kasalarla taşındığını deşifre etti.
İsrail vatandaşları tarafından yönetildiği belirlenen uluslararası yasa dışı forex şebekesine yönelik soruşturma, organizasyonun İstanbul'daki çağrı merkezlerinde kurduğu sistemi açığa çıkardı. Mağdurlardan yaklaşık 3 milyar dolar topladığı belirlenen yapının tehdit, baskı, uzaktan takip, nakit ödeme ve kripto para transferlerine dayalı bir düzen oluşturduğu soruşturma dosyasına yansıdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeleri alınan üç şüpheli, yönetim kadrosu ile çalışanlar arasındaki işleyişi anlattı. Eski çalışanların beyanları, mağdurların nasıl seçildiğini, personelin nasıl kontrol altında tutulduğunu ve elde edilen paranın hangi kanallarla taşındığını ortaya koydu.
PARA KAYNAĞINI SORGULAYANLARA MAFYA TEHDİDİ
Şüpheli Hümeyra Doğaner'in ifadesine göre şirkette "Richard" adını kullanan yöneticilerden Ümit Bolat, sürekli silahla geziyordu. Bolat'ın şirketin para kaynağını veya organizasyon yapısını sorgulayan çalışanları tehdit ettiği öne sürüldü.
Doğaner, Bolat'ın çalışanlara, "Benim İsrail mafyalarım var, elim kolum uzundur, fazla merak cana zarardır" dediğini anlattı. Bolat'ın Doğaner'i 4 yaşındaki kızı üzerinden de açıkça tehdit ettiği iddiası dosyaya girdi.
Bir başka şüpheli ifadesinde ise şirket korumalarına silah sağladığı öne sürülen Arif adlı kişinin kendisini MİT ajanı olarak tanıttığı ileri sürüldü.