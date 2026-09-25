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Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran bir gizem daha aralandı! Kumpasçı polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibindeki FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi! Özbek'in, Kozinoğlu ölmeden hemen önce Kurtlar Vadisi dizisinde karakterin cezaevinde infaz edildiği sahneleri kaleme aldığı, infazın adeta dizilerle provalandığı saptandı!

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 1

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, Ali Fuat Yılmazer'in ekibindeki FETÖ'cü eski müdür Bayram Özbek tutuklandı.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 2

Özbek'in, Kurtlar Vadisi'nde Kozinoğlu'nu hedef alan sahneleri yazdığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan Bayram Özbek'in rolü mercek altına alındı.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 3

FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik figürlerden biri olan Özbek'in, Ali Fuat Yılmazer'in başında olduğu kumpas ekibi ile olan bağlantıları dikkat çekti.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 4

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü ile ekranlardaki senaryo kurguları arasındaki karanlık ilişkileri araştırıyor.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 5

İncelemelere göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde eski istihbaratçıyı simgeleyen "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin cezaevinde darp edilip ölümle tehdit edildiği 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümden sadece 2 gün sonra Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 6

Dizinin 139. bölümünde ise karakterin şırıngayla öldürüldüğü sahneler yer aldı.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 7

"FETÖ'nün karakutusu" olarak tanınan Bayram Özbek'in geçmişteki röportajlarında, Kurtlar Vadisi'nin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığı yaptığını ve Samanyolu TV'deki Tek Türkiye, Kollama, Beşinci Boyut gibi örgüt dizilerinin senaryolarını yazdığını bizzat itiraf ettiği ortaya çıktı.

Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler 8
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