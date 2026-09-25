Şüpheli infazın arkasından Yılmazer'in karakutusu çıktı: Kozinoğlu cinayetini dizi senaryosuyla dizayn etmişler
Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada kan donduran bir gizem daha aralandı! Kumpasçı polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibindeki FETÖ'cü eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi! Özbek'in, Kozinoğlu ölmeden hemen önce Kurtlar Vadisi dizisinde karakterin cezaevinde infaz edildiği sahneleri kaleme aldığı, infazın adeta dizilerle provalandığı saptandı!
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, Ali Fuat Yılmazer'in ekibindeki FETÖ'cü eski müdür Bayram Özbek tutuklandı.
Özbek'in, Kurtlar Vadisi'nde Kozinoğlu'nu hedef alan sahneleri yazdığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan Bayram Özbek'in rolü mercek altına alındı.
FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik figürlerden biri olan Özbek'in, Ali Fuat Yılmazer'in başında olduğu kumpas ekibi ile olan bağlantıları dikkat çekti.
Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü ile ekranlardaki senaryo kurguları arasındaki karanlık ilişkileri araştırıyor.
İncelemelere göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde eski istihbaratçıyı simgeleyen "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin cezaevinde darp edilip ölümle tehdit edildiği 10 Kasım 2011 tarihli 136. bölümden sadece 2 gün sonra Kaşif Kozinoğlu cezaevinde hayatını kaybetti.