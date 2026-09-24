Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar
Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışmada Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar karşı karşıya geldi. Acar'ın hukuki başvurusu sonrası Levent İnanır hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verildi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, vefatının ardından mal varlığıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, eski eşler Neslihan Acar ile Levent İnanır'ı da karşı karşıya getirdi.
"BANA VE EVLADIMA KATTIKLARI İÇİN MİNNETTARIM"
Levent İnanır'ın, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine Neslihan Acar'dan sert tepki gelmişti.
Acar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla."
14 YILLIK ŞİDDET FOTOĞRAFI
Acar, bu açıklamasının ardından 14 yıl önce Levent İnanır'dan şiddet gördüğünü ve o dönemde çektiği şiddet fotoğrafını kendisine göndererek tehdit edildiğini öne sürdü.
UZAKLAŞTIRMA KARARI
Acar'ın bugün eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı öğrenildi. Oyuncunun menajeri Özlem Ülüş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir.
Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz."
KIZINDAN ANNESİNE DESTEK
Levent İnanır ve Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca da annesine destek vermişti.
Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım" ifadelerini kullanmıştı.