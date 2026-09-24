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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışmada Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar karşı karşıya geldi. Acar'ın hukuki başvurusu sonrası Levent İnanır hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verildi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 1

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, vefatının ardından mal varlığıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma, eski eşler Neslihan Acar ile Levent İnanır'ı da karşı karşıya getirdi.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 2

"BANA VE EVLADIMA KATTIKLARI İÇİN MİNNETTARIM"

Levent İnanır'ın, "Dayımın irade sorunu vardı" sözlerine Neslihan Acar'dan sert tepki gelmişti.

Acar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla."

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 3

14 YILLIK ŞİDDET FOTOĞRAFI

Acar, bu açıklamasının ardından 14 yıl önce Levent İnanır'dan şiddet gördüğünü ve o dönemde çektiği şiddet fotoğrafını kendisine göndererek tehdit edildiğini öne sürdü.

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 4

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Acar'ın bugün eski eşi hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı öğrenildi. Oyuncunun menajeri Özlem Ülüş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir.

Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz."

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 5

KIZINDAN ANNESİNE DESTEK

Levent İnanır ve Neslihan Acar'ın kızı Öykü Arıca da annesine destek vermişti.

Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

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Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 6

VASİYET DAVASI ERTELENDİ

Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşma, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

Levent İnanır, duruşmanın ertelenmesinden önce yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. 2015'te verdiği vasiyetini 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim, onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez. Kadir dayım, böyle bir saygı ve biat kültürü var. Bunun bir karşılığı yok mu? Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."

MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın, ölümünden dört yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'a bıraktığı belirtildi.

Kadir İnanırın vasiyeti ortaya çıktı KADİR İNANIR'IN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır hakkında mahkemeden karar 7

İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının mirasının tamamını Jülide Kural'a bıraktığı vasiyetini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri'nde hazırlattığını bildirdi.

İnanır'ın vasiyetnamesini, "Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır" sözleriyle sonlandırdığı öğrenildi.

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