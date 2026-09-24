VASİYET DAVASI ERTELENDİ

Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı duruşma, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

Levent İnanır, duruşmanın ertelenmesinden önce yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. 2015'te verdiği vasiyetini 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim, onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez. Kadir dayım, böyle bir saygı ve biat kültürü var. Bunun bir karşılığı yok mu? Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız."

MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın, ölümünden dört yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetinde tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural'a bıraktığı belirtildi.